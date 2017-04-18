Мединский высоко оценил фильм Тодоровского "Большой"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский высоко оценил новый фильм Валерия Тодоровского "Большой", отметив качество съемок и выдающуюся игру актеров, премьера картины прошла в понедельник в Большом театре.

"Прекрасный фильм, очень высокое качество всего – съемки, выдающиеся актеры, еще раз я подумал о том, как прекрасен Большой театр, и о том, что нужно построить вторую очередь московской Академии хореографии — бывшее училище Большого театра, где проходили все съемки. Мы несколько лет не можем продвинуть", — поделился после премьеры впечатлениями с РИА Новости министр.

Главные роли в фильме исполнили Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров, Валентина Теличкина, балерины Маргарита Симонова, Анна Исаева.

По сюжету, юную и талантливую танцовщицу Юлю Ольшанскую (Cимонова, Екатерина Самуйлина – Юля в детстве) из маленького шахтерского городка замечает бывший артист балета Потоцкий (Домогаров). Он прочит девочке будущее великой балерины, достойной главной сцены страны, но прежде ей предстоят долгие часы изнурительных тренировок в балетной школе, где опеку над ней берет своенравная Галина Белецкая (Фрейндлих).

Фильм выйдет в российский прокат 11 мая.