Режиссер Валерий Тодоровский хочет сделать телеверсию фильма "Большой"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Режиссер Валерий Тодоровский хочет сделать телеверсию своего нового фильма о балетном мире под названием "Большой", которая будет сильно отличаться от полнометражной картины, об этом он сам рассказал на пресс-конференции в понедельник.

Картина "Большой" выйдет в прокат 11 мая. По сюжету юную и талантливую танцовщицу Юлю Ольшанскую из маленького шахтерского городка замечает бывший артист балета Потоцкий. Он прочит девочке будущее великой балерины, достойной главной сцены страны, но прежде ей предстоят долгие часы изнурительных тренировок в балетной школе, где опеку над ней берет своенравная Галина Белецкая. Роли в фильме исполнили Маргарита Симонова, Анна Исаева, Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров, Валентина Теличкина и другие.

"Я хотел сделать фильм-роман, уместить в два часа много всего. Изначально он длился три часа, мне пришлось очень жестоко обойтись с материалом. Я надеюсь, что сделаю отдельную телеверсию этого фильма, куда войдет все. Она будет очень сильно отличаться", — сказал Тодоровский.

По словам режиссера, он хотел за два часа показать развитие героев, сделать их неоднозначными.

"Героини проживают три возраста, это история дружбы, взросления, обретения профессии. Я хотел, чтобы это были неоднозначные герои, чтобы они проживали неоднозначную жизнь", — пояснил Тодоровский.

Он признался, что никогда не "болел" балетом, но всегда восхищался этим искусством.

"В какой-то момент я понял, что для меня, как для кинематографиста, это привлекательно. Это чистая красота, которую несут из поколения в поколение художники… Чем дальше я проходил, тем больше меня засасывало", — сказал режиссер, добавив, что сейчас, пройдя этот путь, он начал понимать балетный мир.