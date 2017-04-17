Фильм "Последствия" со Шварценеггером разочаровал Виталия Калоева

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Голливудский фильм "Последствия" ("Aftermath") с Арнольдом Шварценеггером в главной роли разочаровал Виталия Калоева — прототипа главного героя, рассказал он корреспонденту Sputnik Осетия.

Фильм "Последствия" по мотивам событий, связанных с катастрофой над Боденским озером, вышел в прокат 7 апреля 2017 года.

Виталий Калоев, который, по его собственному признанию, не смотрит телевизор и кино с 2002 года, сделал исключение для фильма "Последствия", однако остался недоволен. Он признался, что игра Шварценеггера, исполнившего главную роль, ему не понравилась. "Как будто его насильно заставляли переживать, мне так показалось. Во-вторых, он словно просит весь фильм, чтобы его пожалели, погладили. Я скажу, что с моей стороны этого не было, я не хочу, чтобы меня жалели", — рассказал Калоев.

Кроме того, по его мнению, создатели фильма проигнорировали роль компании Skyguide в событиях, ставших основой для сюжета, а авиадиспетчера Петера Нильсена представили жертвой обстоятельств. "Компания словно ни при чем. Компания, значит, не проводила с ними никакой аттестации, проверки. Нильсена сделали какой-то жертвой", — пояснил Калоев.

В фильме авиадиспетчер раскаивается в своей ошибке, однако в реальности дело обстояло совершенно иначе, подчеркнул Калоев. "Никакого раскаяния, ничего не было и это было видно, когда я к нему пришел и посмотрел ему в глаза. Такое высокомерие, такое презрение было во взгляде — в фильме это не отражено", — рассказал он корреспонденту Sputnik.

"Я посмотрел, только для того, чтобы знать, что там они показали. Фильм абсолютно неинтересный", — подвел итог Калоев.

В 2002 году из-за ошибки диспетчера самолет ТУ-154М столкнулся с Boeing-757 в районе Боденского озера над территорией Германии. Жертвами авиакатастрофы стали 71 человек, в том числе вся семья — жена и двое детей — архитектора из Северной Осетии Виталия Калоева. Через полтора года после трагедии Калоев убил авиадиспетчера Нильсена, которого считал виновным в катастрофе.

В 2005 году он был признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к восьми годам тюрьмы швейцарским судом. Летом 2007 приговор был смягчен до пяти лет и трех месяцев, а в ноябре того же года Калоев вышел на свободу досрочно.