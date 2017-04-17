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Культура

Российско-сирийский фильм "Пальмира" выйдет в прокат в 2019 году

15:1817.04.2017
(обновлено: 15:25 17.04.2017)
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Вид Пальмиры. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Российско-сирийский фильм "Пальмира", съемки которого начнутся в конце года и пройдут в том числе в Сирии, предположительно выйдет в прокат в 2019 году, рассказал генеральный продюсер проекта Андрей Сигле на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Заседание Совбеза ООН по Сирии. Архивное фото
© AFP 2017/ Jewel Samad
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Российская компания "Пролайн-медиа" и сирийская "Shaghaf" в присутствии министра подписали соглашение о создании совместного художественного фильма "Пальмира". Будущий фильм расскажет о дагестанском враче, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерями втайне бежит в Сирию. Он отправляется на ее поиски. Режиссером картины станет Иван Болотников.

"Мы рады, что сирийские партнеры примут участие в съемках фильма. Все события, которые происходят сейчас на Ближнем Востоке, касаются всего мира. И если ваш фильм поможет удержать людей на стороне добра, то вы занялись этим делом не зря", — сказал Мединский.

Сигле рассказал, что идея фильм родилась год назад, помимо российской и сирийской сторон в проекте примут участие французская, итальянская и македонские компании. По словам продюсера, на съемки фильма уже есть часть бюджета, более миллиона евро.

Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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"Съемки будут проходить в Сирии, что необходимо, чтобы максимально правдоподобно передать историю. Сирийская сторона обещает обеспечить нам безопасность. Мы планируем начать съемки осенью этого года, надеюсь, что он выйдет в прокат в 2019 году", — рассказал Сигле.

Сопродюсер фильма, известная сирийская актриса Сулаф Фавакерджи, отметила, что подписание соглашения происходит в день 70-летия независимости Сирии.

"Это хорошее событие, мы хотим сделать этот фильм на высшем уровне. Спасибо, что российская сторона думает о нашем народе и хочет показать миру наши проблемы. Мы будем стремиться показывать только правдоподобные и правдивые ситуации. И именно название "Пальмира" важно для нас и для России, поскольку вы помогали в освобождении города", — сказала Фавакерджи.

Разрушенные улицы Пальмиры
Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Сирийская Пальмира, долгое время находившаяся под контролем боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство", 2 марта была освобождена силами сирийской армии при поддержке российских ВКС.
Военная техника, уничтоженная в результате штурма гражданского аэропорта, в окрестностях Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Радикалы пытались вновь занять территорию аэропорта, который находится в километре от города, но сирийской армии удалось отбить атаки, уничтожив несколько единиц техники боевиков.
Солдаты у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Солдаты сирийской армии у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части Пальмиры.
Разрушенный в результате боевых действий дом в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Разрушенный дом в жилой части Пальмиры.
Вертолёт Ми-28 во время облёта гражданского аэропорта в окрестностях Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Вертолёт Ми-28 во время облёта гражданского аэропорта в окрестностях Пальмиры.
Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Бойцы народного ополчения уверены, что освобождение Пальмиры придаст уверенности сирийской армии и станет важной вехой на пути к освобождению всей территории Сирии от терроризма.
Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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По словам лидера отряда бойцов народного ополчения, главная стратегическая задача на данный момент - удержать победу и больше не терять контроль над историческим городом.
Танк Т-62 в окрестностях Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Танк Т-62 в окрестностях Древней Пальмиры.
Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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На разрушенных улицах пальмиры пока можно встретить лишь военнослужащих и журналистов.
Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Пятый корпус сирийской армии, который штурмовал город, теперь досматривает подъезды домой и подозрительные укрепления из мешков с песком, которые могут быть заминированы.
Солдаты у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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По словам военных, на разминирование улиц и исторических строений города уйдет довольно много времени.
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Для того, чтобы оценить масштаб разрушений, в город приехал губернатор провинции Хомс Тала Барази.
Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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По словам губернатора, в ближайшее время коммунальные службы приступят к деблокированию дорог и уборке улиц города.
Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Восстановление подачи воды, электричества и связи в городе займет несколько недель.
Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Мирные граждане смогут вернуться в Пальмиру после того, как сирийская армия объявит о завершении разминирования всего города.
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