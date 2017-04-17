Российско-сирийский фильм "Пальмира" выйдет в прокат в 2019 году

15:1817.04.2017
(обновлено: 15:25 17.04.2017)
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Российско-сирийский фильм "Пальмира", съемки которого начнутся в конце года и пройдут в том числе в Сирии, предположительно выйдет в прокат в 2019 году, рассказал генеральный продюсер проекта Андрей Сигле на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Российская компания "Пролайн-медиа" и сирийская "Shaghaf" в присутствии министра подписали соглашение о создании совместного художественного фильма "Пальмира". Будущий фильм расскажет о дагестанском враче, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерями втайне бежит в Сирию. Он отправляется на ее поиски. Режиссером картины станет Иван Болотников.
"Мы рады, что сирийские партнеры примут участие в съемках фильма. Все события, которые происходят сейчас на Ближнем Востоке, касаются всего мира. И если ваш фильм поможет удержать людей на стороне добра, то вы занялись этим делом не зря", — сказал Мединский.
Сигле рассказал, что идея фильм родилась год назад, помимо российской и сирийской сторон в проекте примут участие французская, итальянская и македонские компании. По словам продюсера, на съемки фильма уже есть часть бюджета, более миллиона евро.
"Съемки будут проходить в Сирии, что необходимо, чтобы максимально правдоподобно передать историю. Сирийская сторона обещает обеспечить нам безопасность. Мы планируем начать съемки осенью этого года, надеюсь, что он выйдет в прокат в 2019 году", — рассказал Сигле.
Сопродюсер фильма, известная сирийская актриса Сулаф Фавакерджи, отметила, что подписание соглашения происходит в день 70-летия независимости Сирии.
"Это хорошее событие, мы хотим сделать этот фильм на высшем уровне. Спасибо, что российская сторона думает о нашем народе и хочет показать миру наши проблемы. Мы будем стремиться показывать только правдоподобные и правдивые ситуации. И именно название "Пальмира" важно для нас и для России, поскольку вы помогали в освобождении города", — сказала Фавакерджи.
Сирийская Пальмира, долгое время находившаяся под контролем боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство", 2 марта была освобождена силами сирийской армии при поддержке российских ВКС.
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