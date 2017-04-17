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Культура

ГМИИ им. Пушкина впервые примет участие в Венецианский биеннале

12:5217.04.2017
(обновлено: 12:53 17.04.2017)
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Венеция. Архивное фотоВенеция. Архивное фото
© Fotolia/ Iakov Kalinin

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина впервые участвует в Венецианский биеннале и представляет там выставку "Человек как птица. Образы путешествий" в рамках параллельной программы, сообщила журналистам в понедельник куратор выставки и заведующая отделом кино и медиаискусства ГМИИ Ольга Шишко.

Здание ГМИИ им. А.С. Пушкина. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Венецианская биеннале — один из самых известных форумов мирового искусства, международная художественная выставка, проводящаяся раз в два года с участием международного жюри. Темой грядущей в 2017 году 57-й Венецианской биеннале современного искусства станет Viva arte viva ("Да здравствует живое искусство!"). Биеннале будет проходить с 13 мая по 26 ноября в Джардини, Арсенале и на других площадках Венеции (Италия).

"Когда мы приехали с Мариной Девовной (Лошак) в Венецию, мы поняли, что без путешествий здесь не обойтись. Оптика зрения, изменение нашего отношения к этому миру стало ведущей темой этой выставки. Выставка называется "Человек как птица. Образы путешествий" и один из главных постулатов этой выставки это как раз изменение оптики смотрения от 120 градусов человеческого зрения до 360 градусов, когда подключается все — не только зрение, но и осязание, и слух, и ваше движение по этому пространству", — сказала Шишко.

Ирина Антонова. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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По ее словам, для участия в выставке музей пригласил 14 художников, которые исследуют пространство, многие работы были созданы специально для биеннале. На первом этаже палаццо, где разместится экспозиция, посетители смогут увидеть работы Ирины Затуловской, Фабрицио Плесси, Леонида Тишкова, Татьяны Ахметгалиевой. В этом пространстве раскрывается тема путешествия во внутренний мир, а также преображение внешнего мира, который меняется на протяжении жизни человека. На втором (этаже) зритель встречается с миром с высоты птичьего полета. Так, в работе Мариано Сардона виды городов совмещаются со зрительными картами людей, из рассматривающих, то есть с тем, что непосредственно видел посетитель каждого исторического места, в результате чего рождаются образы некоего третьего пространства. При этом центром вселенной, в которой объединились различные пространства и взгляды с разных перспектив, станет электронный дом Масаки Фуджихата — дом-сновидение, который рассказывает о детстве и воспоминаниях о нем.

Как пояснила журналистам директор музея Марина Лошак, выставка будет проходить в рамках нового проекта ГМИИ — "Пушкинский XXI", который посвящен различным направлениям современного искусства.

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