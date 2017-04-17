Поклонская направила результаты экспертизы "Матильды" в Генпрокуратуру
10:3717.04.2017
(обновлено: 10:40 17.04.2017)
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму Алексея Учителя "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ.
Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма "Матильда", исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария фильма, который был представлен авторами в министерство культуры для получения государственного финансирования.
"Комиссия заключает, что созданный в фильме "Матильда" образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан – верующих Русской православной церкви, поскольку названный фильм направлен на формирование вполне определенного – ложного образа российского императора Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека…" — приводит Поклонская отрывок из заключения экспертов в своем публичном ответе всем заявителям, которые обращались к ней по данному поводу.
Кадр из фильма "Матильда"
Депутат также отмечает, что в своем заключении эксперты указывают, что авторы фильма "неоднократно используют манипулятивные приемы "подмены факта мнением, являющимся "художественным" вымыслом, ложного атрибутирования (наклеивания ярлыков), совмещения религиозного высокоценного с вульгарно-сексуальным", создавая у зрителя ложное впечатление реальности образа, на самом деле не соответствующего исторической действительности".
"В заключение эксперты указывают на недопустимость публичной демонстрации фильма "Матильда" в связи с высокой степенью провокативности и уничижения… В связи с этим указанные экспертизы направлены генеральному прокурору РФ. О принятых мерах по депутатскому запросу будет сообщено дополнительно", — отмечает Поклонская.
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
В экспозицию вошли 70 костюмов.
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".