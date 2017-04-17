Поклонская направила результаты экспертизы "Матильды" в Генпрокуратуру

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму Алексея Учителя "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ.

Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма "Матильда", исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария фильма, который был представлен авторами в министерство культуры для получения государственного финансирования.

"Комиссия заключает, что созданный в фильме "Матильда" образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан – верующих Русской православной церкви, поскольку названный фильм направлен на формирование вполне определенного – ложного образа российского императора Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека…" — приводит Поклонская отрывок из заключения экспертов в своем публичном ответе всем заявителям, которые обращались к ней по данному поводу.

© ТПО Рок Кадр из фильма "Матильда"

Депутат также отмечает, что в своем заключении эксперты указывают, что авторы фильма "неоднократно используют манипулятивные приемы "подмены факта мнением, являющимся "художественным" вымыслом, ложного атрибутирования (наклеивания ярлыков), совмещения религиозного высокоценного с вульгарно-сексуальным", создавая у зрителя ложное впечатление реальности образа, на самом деле не соответствующего исторической действительности".

"В заключение эксперты указывают на недопустимость публичной демонстрации фильма "Матильда" в связи с высокой степенью провокативности и уничижения… В связи с этим указанные экспертизы направлены генеральному прокурору РФ. О принятых мерах по депутатскому запросу будет сообщено дополнительно", — отмечает Поклонская.