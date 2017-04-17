"Форсаж-8" сместил "Время первых" со строчки лидера российского проката

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российская фантастическая драма "Время первых" уступило место лидера проката боевику "Форсаж-8", который заработал за свои первые выходные более 803 миллионов рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Ранее несколько крупнейших сетей кинотеатров обратились в Минкультуры с просьбой не отодвигать на неделю премьеру голливудской картины "Форсаж-8" из-за российского фильма "Время первых", выход которых в прокат совпал. В итоге российский фильм вышел на экраны 6 апреля, а премьеру "Форсаж-8" назначили на 13 апреля.

Очередная часть франшизы собрала 803,6 миллиона рублей, в то время как "Время первых" — 130,4 миллиона рублей за выходные и 341,2 миллиона рублей за две недели проката.

На третьем месте оказался мультфильм "Босс-молокосос", который собрал 38,9 миллиона рублей за выходные и 1,4 миллиарда рублей за месяц проката. Еще один мультфильм "Смурфики: затерянная деревня" заработал 15,2 миллиона рублей за выходные и 222 миллиона рублей за три недели проката.

Фантастический фильм "Призрак в доспехах" со Скарлетт Йохансон в главной роли оказался на пятом месте со сборами в 14,9 миллиона рублей за выходные и 465 миллионами рублей за три недели проката.