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Культура

"Тамагочи", "Тетрис" и "Марио": по каким игрушкам ностальгируют дети 90-х

09:0016.04.2017
(обновлено: 09:01 16.04.2017)
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Тамагочи на Токийской международной выставке подарков, 13 февраля 2007
© AFP 2017

МОСКВА, 16 апреля — РИА Новости, Анна Михайлова. На этой неделе японская компания Bandai объявила о возвращении легендарных игрушек "Тамагочи". Гаджет в шести цветовых вариантах полностью повторяет классическую модель 90-х, разве что меньше размером. Купить электронных домашних питомцев можно в онлайн-магазине Amazon примерно за 14 долларов (около 800 рублей). Эта новость всколыхнула волну ностальгии по культовым предметам постперестроечного детства, и, возможно, "Тамагочи" — не единственная игрушка, которая может вернуться в нашу жизнь.

"Тамагочи"

© Фото: Екатерина Плясункова
Первый Тамагочи, выпущенный в 1996 году

Японский суперхит появился в продаже в ноябре 1996 года и моментально завоевал рынок детской электроники, став, по сути, первым интерактивным гаджетом. В маленьких брелоках живут странные зверушки, за которыми нужно ухаживать, как за настоящими: кормить, поить, играть, укладывать спать.

Без должной опеки "Тамагочи" заболевал и умирал. Владельцы соревновались в том, у кого больше брелоков и чей питомец проживет дольше. Всего в мире было продано около 80 миллионов "Тамагочи".

"Ну, погоди!" ("Электроника ИМ-02")

© Фото: Wikipedia/Andrew Butko
Электроника ИМ-02

Самая популярная игра из серии "Электроника" уникальна тем, что завоевала любовь нескольких поколений российских детей. Выпускать ее начали еще в 1984 году, но и в 1990-е дети с удовольствием собирали яйца вместе с волком из советского мультика. Идея игры была позаимствована из западного аналога портативной игрушки с ЖК-экраном Nintendo EG-26.

Четыре курицы несут яйца, которые скатываются с четырех лотков в разных направлениях. Управляя волком, игроку необходимо поймать как можно больше в свою корзину. За каждое яйцо он получает по очку. По мере прохождения игры скорость падения яиц увеличивается. Максимальное количество — 999, после этого игра начинается заново с нуля в высоком темпе. Особенными функциями "Электроники" были часы и будильник.

"Тетрис"

© Flickr/ Willow&Monk
Тетрис

Знаменитая игрушка, попавшая на российский рынок в виде китайской портативной консоли под названием Brick Game, была придумана советским программистом Алексеем Пажитновым еще в 1984 году. Однако права на изобретение получили западные компании, и "Тетрис" быстро завоевал мир.

Кажется, в 90-е консоль с черно-белым экраном была у каждого российского школьника. Дети готовы были проводить часы, строя стену из падавших сверху геометрических фигур-кирпичей. Правда, нередко в стену летел и сам "Тетрис", когда нервы или внезапно севшая батарейка не давали игроку набрать необходимое количество очков.

Пружинка "Радуга"

Пружинка, или, как ее называют американские производители, слинк, была любимой игрушкой детей помладше, в основном девочек. Ее можно было использовать как браслет или даже подставку для карандашей. Но основное применение прыгучая "Радуга" находила в лестничных соревнованиях: ребята одновременно пускали свои пружинки со ступеньки и болели, чья же придет к финишу первой.

Единственным минусом популярной игрушки было то, что пластиковые звенья часто путались и гнулись, так что долгосрочностью пружинка не отличалась, хотя многие до сих пор хранят ее для своих детей.

Кэпсы

На вес золота 😄😄 #нашлаклад #фишки #кэпсы #детство #ностальгия

Публикация от Ангелина (@angelina_romanenk0) Дек 13 2016 в 11:21 PST

Главным объектом коллекционирования, помимо фигурок из "Киндер-сюрприза" и вкладышей жвачки Love Is, в 90-е были так называемые кэпсы, они же сотки. Эти фишки фирмы Chupa Chups собирали ради настольных баталий на школьных переменках. Столбики из кэпсов нужно было разбить более тяжелыми фишками-битами. Игрок, выбивший наибольшее число, забирал себе фишки проигравшего.

Кэпсов было великое множество, они делились по гендерному признаку: мальчики чаще всего собирали фишки с покемонами и героями игры Mortal Combat, а девочки — с персонажами мультфильма "Сейлор Мун".  Дублирующими фишками активно обменивались, кэпсы были самой ходовой школьной "валютой".

"Супер Марио"

В 90-х в Россию пришли игровые приставки. Dendy и Sega были мечтой каждого подростка, а самыми популярными видеоиграми были Mortal Combat, "Танчики" и "Супер Марио". Последняя вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая в истории, а в 2005 году была признана лучшей игрой всех времен.

В отличие от модных сегодня агрессивных "стрелялок", у самой популярной игры 90-х была романтическая идея. Усатый водопроводчик Марио и его брат Луиджи (на случай, если игроков двое) должны были пройти через Грибное королевство и, уничтожая солдат Короля Купы, спасти из плена Принцессу. Галантный герой нравился и девочкам, и мальчикам.

Тролли

Сегодня тролли снова вернулись в моду, благодаря одноименному мультфильму DreamWorks, вышедшему на экраны в 2016-м. Бум популярности троллей в США пришелся на 60-е, но до России дошел лишь 30 лет спустя. До начала нулевых эти забавные человечки с торчащими волосами сумасшедших цветов были не менее обязательным атрибутом девичьей коллекции игрушек, чем Барби.

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