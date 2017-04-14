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Культура

Евровидение без России: мечта Самойловой осуществится через год

15:1814.04.2017
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Российская певица Юлия Самойлова. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. "Первый канал" отказался от трансляции конкурса Евровидение, в Кремле выразили сожаление, что организаторы конкурса не смогли настоять на соблюдении своих же правил, а опрошенные РИА Новости эксперты считают, что страны СНГ должны выразить солидарность с Россией, публично высказав свою позицию по поводу недопуска Киевом на конкурс Юлии Самойловой.

Евровидение 2017 в Киеве. Архивное фото
© Фото: Stijn Smulders
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Ранее Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что Россия не примет участие в Евровидении-2017 в Киеве, так как отказалась от предложенных альтернатив после отказа Украины пустить Самойлову на территорию страны. ЕВС предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На российском "Первом канале" заявили, что считают эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не считает возможным транслировать конкурс.

В этом году Россию на популярном песенном конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу выразил сожаление, что организаторы Евровидения оказались неспособны заставить Украину соблюсти правила проведения конкурса.

"Выразить сожаление. Выразить также сожаление с тем, что организаторы Евровидения оказались неспособны выполнить условия своих же правил и оказались неспособны призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в соответствующих документах Европейского вещательного союза", — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

Самойлова надеялась до последнего

Юлия Самойлова рассказала РИА Новости, что до последнего надеялась, что примет участие в конкурсе

Кремль. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Песков: организаторы Евровидения не смогли заставить Киев соблюдать правила
"Конечно, я расстроилась, потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло", — сказала она.

Певица призналась, что не знает, поедет ли на конкурс в 2018 году, но уверена, что Евровидение еще будет в ее жизни.

Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст заявил, что Самойлова выступит от России на конкурсе Евровидение в 2018 году, это обсуждалось с Европейским вещательным союзом.

"Это выбор Европейского вещательного союза, потому что они являются организаторами конкурса и, мне кажется, они в первую очередь должны следить за соблюдением правил, которые предусматривают, что сторона, которая проводит конкурс, может вводить ограничение на участие. Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", — сказал Эрнст, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Самойлова участвовать в конкурсе в 2018 году.

СНГ следует проявить солидарность

По мнению зампредседателя фракции ЛДПР Ярослава Нилова, страны СНГ после заявлений ЕВС о том, что Россия не примет участие в Евровидении, должны были проявить солидарность: как минимум – публично высказать свою точку зрения по этому поводу, а как максимум – отказаться от участия в конкурсе в этом году.

Зрители во время финала конкурса Евровидение-2016
© Фото: European Broadcasting Union/Andres Putting
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"Интересно, где солидарность наших так называемых "братьев", которые нам улыбаются, но когда Россия сталкивается с определенными проблемами, особенно на международном уровне, мы не слышим слов поддержки. Где те же страны СНГ, чьи участники будут участвовать? Где их позиция, хотя бы публично озвученная, я уже не говорю о том, что они тоже могли одновременно заявить, что они откажутся от участия", — сказал журналистам депутат.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что отказ "Первого канала" от трансляции конкурса — это "логическое завершение эпопеи под названием Евровидение.

"Если бы "Первый канал" демонстрировал без участия России этот конкурс – это было бы полным фиаско и предательством по отношению к своему народу. Нельзя терять чувство собственного достоинства", — сказал он РИА Новости.

Он тоже считает, что артисты из других стран не должны были отмалчиваться.

"Ситуация мне напоминает историю с Юрмалой, когда не пустили наших артистов (на "Новую волну"), тогда весь цех должен был встать и сразу уехать в знак протеста. Сейчас ради уважения к музыке и к зрителям, ради уважения к человечеству они должны как минимум выступить за принципы гуманизма", — заявил продюсер, возмутившись тем, что "все молчат", "когда девочку в инвалидном кресле не пустили, обвинив ее в угрозе национальной безопасности".

Политическое шоу

Отказ "Первого канала" от трансляции конкурса Евровидение-2017 вряд ли станет потрясением для россиян, музыкальная составляющая этого конкурса уже давно отошла на второй план, уступив место политике, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017/ Vasily Maximov
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"Безусловно, жаль, что политика окончательно отвела на второй план изначальную, музыкальную составляющую конкурса Евровидение. Эта тенденция прослеживалась не один день, и достигла своего апогея в этом году, превратив, мягко скажем, незатейливый музыкальный конкурс чёрт знает во что. В то же время, и сам конкурс, и скандалы, сопровождающие его в последнее время, и итоговый отказ "Первого канала" от его трансляции в России вряд ли станут потрясением для наших сограждан", — сказал РИА Новости Шафир, отметив, что политических шоу на российский каналах и без Евровидения хватает с избытком.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве с 9 по 11 мая. Самойлова должна была выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая. Финал запланирован на 13-е число.

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