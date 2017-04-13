СМИ: саудовская принцесса лишилась поста главреда арабского Vogue

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Саудовская принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз лишилась поста главного редактора арабской версии журнала мод Vogue Arabia после выхода под ее руководством лишь двух номеров журнала, сообщает издание Financial Times.

Издатели Vogue в 2016 году приняли решение впервые запустить версию знаменитого модного журнала для арабской аудитории. Выбор на принцессу Дину в качестве главреда пал из-за ее известности в модной индустрии как основателя бутиков D'NA в Эр-Рияде и Дохе.

"Да, меня уволили", — сообщила принцесса FT. Близкие к ситуации источники заявили изданию, что ей подыскивают преемника.

По сведениям издания, руководителей Vogue не устроило то, как принцесса распоряжалась финансами. Претензий к содержанию номеров, подготовленных под руководством Дины аль-Джухани Абдулазиз, они не имели, однако высокие затраты на их подготовку могли стать причиной увольнения.

Первый выпуск арабского Vogue вышел в марте. Для обложки снялась американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид, представ на черно-белом фото в богато украшенном головном платке.