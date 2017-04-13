Памятник Солженицыну в Москве могут возвести на улице имени писателя

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Памятник Александру Солженицыну планируют возвести в Москве к юбилейной дате — 100-летию со дня рождения выдающегося писателя — на одноимённой улице в сквере в случае поддержки места возведения муниципальными депутатами Таганского округа, соответствующее решение принято в четверг на заседании комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе.

Памятник предполагается установить в сквере между домами 11 и 13 по улице Солженицына.

Как выяснилось в ходе обсуждения, инициатива нашла поддержку у Москомархитектуры и Мосгорнаследия, однако муниципальные депутаты Таганского округа предложили сменить место возведения скульптуры, сообщил председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Как решили члены комиссии, возведение будет поддержано Мосгордумой, но депутатам Таганского округа необходимо внести корректировки и проработать место установки скульптуры, после чего решение будет принято окончательно после повторного рассмотрения.

"Мы принципиально поддерживаем, но для обсуждения принятия решения необходимо получить разрешение на место и уточнить финансирование", — сказал член комиссии, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям при Мосгордуме Евгений Герасимов.

"Мы вправе принимать решение. Мы все за то, чтобы был возведён памятник, большинством принято положительное решение", — сказал Воскресенский.

Инициатором возведения памятника выступает Дом русского зарубежья им. Солженицына. Финансирование работ, как было оговорено на заседании комиссии, в общей сумме до 15 миллионов рублей, будет обеспечено Общественным благотворительным фондом им. Солженицына.

Сто лет со дня рождения писателя исполнится 11 декабря 2018 года.