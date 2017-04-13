Фильм "Теснота" вошел в программу "Особый взгляд" Каннского фестиваля

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Теснота" попал в программу "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, сообщил журналистам в четверг президент фестиваля Тьерри Фремо.

"Еще один дебют – фильм из России Кантемира Балагова "Теснота". Мы видели много русских фильмов и говорили о Румынии, Болгарии и других бывших восточноевропейских странах, которые часто участвовали в официальном конкурсе, а Россия отставала за какими-то приятными исключениями. Однако мы чувствуем, что в этой прекрасной стране происходит возрождение киноиндустрии", — сказал Фремо.

Программа "Особый взгляд" была учреждена в Канне в 1976 году. В нее отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. В свое время ее лауреатами стали такие режиссеры, как таец Апичатпонг Вирасетакул, колумбиец Родриго Гарсиа, румын Кристи Пую, выходец из Южной Кореи Ким Ки Дук. В прошлом году в этой программе Россию представлял Кирилл Серебренников с фильмом "Ученик".