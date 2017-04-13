Киев пообещал равные возможности участникам Евровидения
10:2713.04.2017
(обновлено: 10:58 13.04.2017)
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КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Киев гарантирует равные возможности для всех участников Евровидения-2017, но просит уважать украинские законы, заявили в МИД страны.
"Украина гарантирует равные возможности для всех участников "Евровидения-2017", но просит гарантировать уважение к своему законодательству", — говорится в микроблоге внешнеполитического ведомства в Twitter.
В иллюстрация, которая сопровождает текст, указано, что участнице Евровидения от России Юлии Самойловой запретили въезд на Украину именно из-за нарушения законов страны.
Евровидение-2017 пройдет в Киеве в середине мая. Россию должна была представить Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за ее выступления в Крыму.
В МИД России заявили о недопустимости подобных действий, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможности заменить участницу Евровидения не существует. В Европейском вещательном союз (EBU), который выступает организатором конкурса, пригрозили санкциями в отношении Киева. Власти страны подчеркнули, что никто не вправе требовать от Украины нарушить национальное законодательство.
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