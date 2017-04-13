Киев пообещал равные возможности участникам Евровидения

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Киев гарантирует равные возможности для всех участников Евровидения-2017, но просит уважать украинские законы, заявили в МИД страны.

"Украина гарантирует равные возможности для всех участников "Евровидения-2017", но просит гарантировать уважение к своему законодательству", — говорится в микроблоге внешнеполитического ведомства в Twitter.

Україна гарантує рівні можливості для всіх учасників #Євробачення2017, але просить гарантувати повагу до свого законодавства #Eurovision2017 pic.twitter.com/hXIYxynuJP — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 13 апреля 2017 г.

В иллюстрация, которая сопровождает текст, указано, что участнице Евровидения от России Юлии Самойловой запретили въезд на Украину именно из-за нарушения законов страны.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве в середине мая. Россию должна была представить Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за ее выступления в Крыму.

В МИД России заявили о недопустимости подобных действий, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможности заменить участницу Евровидения не существует. В Европейском вещательном союз (EBU), который выступает организатором конкурса, пригрозили санкциями в отношении Киева. Власти страны подчеркнули, что никто не вправе требовать от Украины нарушить национальное законодательство.