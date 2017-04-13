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Культура

Киев пообещал равные возможности участникам Евровидения

10:2713.04.2017
(обновлено: 10:58 13.04.2017)
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Церемония жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве. Архивное фото
© AFP 2017/ Sergei Supinsky

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Киев гарантирует равные возможности для всех участников Евровидения-2017, но просит уважать украинские законы, заявили в МИД страны.

"Украина гарантирует равные возможности для всех участников "Евровидения-2017", но просит гарантировать уважение к своему законодательству", — говорится в микроблоге внешнеполитического ведомства в Twitter.

Подготовка к церемонии жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве. Архивное фото
© AFP 2017/ Sergei Supinsky
Российские пранкеры разыграли организатора Евровидения
В иллюстрация, которая сопровождает текст, указано, что участнице Евровидения от России Юлии Самойловой запретили въезд на Украину именно из-за нарушения законов страны.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве в середине мая. Россию должна была представить Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за ее выступления в Крыму.

В МИД России заявили о недопустимости подобных действий, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможности заменить участницу Евровидения не существует. В Европейском вещательном союз (EBU), который выступает организатором конкурса, пригрозили санкциями в отношении Киева. Власти страны подчеркнули, что никто не вправе требовать от Украины нарушить национальное законодательство.

Самые яркие моменты финала "Евровидения-2016"
Джастин Тимберлейк в качестве приглашенного гостя выступает в финале 61-го международного конкурса песни Евровидение - 2016 в Стокгольме
© AFP 2017/ Jonathan Nackstrand
В финале конкурса выступил известный гость из Америки - 35-летний певец Джастин Тимберлейк. Экс-участник бойз-бэнда N-Sync исполнил прославивший группу хит Rock your body, а также презентовал саундтрек новому мультфильму студии DreamWorks "Тролли".
Сергей Лазарев во время финала 61-го международного конкурса песни Евровидение - 2016 в Стокгольме
© REUTERS/ TT News Agency/Maja Suslin
Сергей Лазарев стал третьим в официальном конкурсе, но останется в памяти "народным победителем" "Евровидение-2016" - россиянин победил в зрительском голосовании, получив максимальный балл (361).
Джамала (Украина), победившая в финале международного конкурса Евровидение-2016, на церемонии награждения
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Украинская певица крымско-татарского происхождения заявляла, что песня "1944" посвящена судьбе ее народа в советские годы, но российским пранкерам удалось узнать, что у композиции есть и другой смысл. По словам Владимира Кузнецова, позвонившего Джамале от имени помощника украинского президента Петра Порошенко, певица призналась, что будет петь в том числе и о присоединении Крыма. Организаторы не нашли в песне политического подтекста.
Выступление азербайджанской певицы Семры Рагимли в финале конкурса песни Евровидения-2016
© REUTERS/ TT News Agency/Maja Suslin/
На конкурсе произошло и свое "Чудо" - азербайджанская певица Семра Рагимли выступила на "Евровидении" с одноименной песней Miracle, воплотив мечту о выступлении на такой большой сцене. По словам Рагимли, еще одной ее мечтой стало бы участие в мюзикле "Девушки мечты" (Dreamgirls), в котором сыграла Бейонсе, сильно повлиявшая на творчество азербайджанской певицы.
Участник из франции во время финала 61-го международного конкурса песни Евровидение - 2016 в Стокгольме
© AFP 2017/ Jonathan Nackstrand
От Франции на конкурсе выступал певец Амир Хаддад, который, как и многие участники "Евровидения", сделал себе имя, участвуя в местном проекте "Голос". Букмекеры пророчили Амиру место в топ-5, и француз с песней J’ai cherché оправдал ожидания, замкнув пятерку лидеров.
Ивета Мукучян (Армения) во время финала 61-го международного конкурса песни Евровидение 2016 в Стокгольме
© AP Photo/ Martin Meissner
Международный фан-сайт Wiwibloggs, посвященный конкурсу, признал армянку Ивету Мукучян, закрывавшую финал песней LoveWave, самой красивой участницей "Евровидения-2016".
Дэми Им (Австралия) во время финала 61-го международного конкурса песни Евровидение-2016 в Стокгольме
© AP Photo/ Martin Meissner
Запоминающийся подарок на день рождения от занявшей второе место Дэми Им получила девушка по имени Элис Гиббонс, прилетевшая из Австралии в Швецию специально, чтобы поболеть за соотечественницу на конкурсе. Певица исполнила для именинницы Happy Birthday to you на встрече с фанатами и поздравила девушку со сцены.
Зои Zoe (Австрия) во время финала 61-го международного конкурса песни Евровидение - 2016 в Стокгольме
© REUTERS/ TT News Agency/Maja Suslin
Участница от Австрии, певица Зои Штрауб (Zoe) поделилась своими первыми воспоминаниями о конкурсе: "Когда-то давно, мне было пять или около того, родители смотрели вечером "Евровидение". Я должна была уже спать, но я слушала песни конкурса, спрятавшись за дверью их спальни".
Зрители во время финала Евровидения-2016
© REUTERS/ TT NEWS AGENCY
Помимо победы в зрительском голосовании Сергей Лазарев получил "приз зрительских симпатий" - премию Марселя Безансона, названную в честь создателя конкурса.
Представительница Италии во время финала 61-го международного конкурса песни Евровидение 2016 в Стокгольме
© AP Photo/ Martin Meissner
Итальянка Франческа Микьелин прогремела на родине с песней No grade of Separation (Nessun Grado di Separazione) - заняла второе место на фестивале в Сан-Ремо с этой же композицией, возглавившей итальянские хит-парады и рейтинги скачивания в iTunes. Тем не менее, сердца жюри ей покорить не удалось - шестнадцатое место.
Участники музыкального конкурса Евровидение - 2016 ждут начала голосования в Стокгольме
© AP Photo/ Martin Meissner
Многие пользователи европейского сегмента Twitter назвали "Евровидение-2016" "политическим представлением". Недовольны были и новой системой голосования, разделяющей оценки зрителей и жюри.
Лаура Тесоро (Бельгия) во время финала 61-го международного конкурса песни Евровидение 2016 в Стокгольме
© AP Photo/ Martin Meissner
В следующем году конкурс пройдет на Украине. Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что России не стоит участвовать в следующем конкурсе, если ситуация на Украине не изменится. "В будущем году Евровидение пройдет в Киеве, и устроители вылезут из кожи вон, чтобы максимально политизировать его, превратив в торжество демократии по-украински. Не исключаю, что сцену даже могут установить на Майдане", - заявил Клинцевич.
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