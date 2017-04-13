Леонов о фильме "Время первых": в реальной жизни было еще страшнее

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Космонавт, дважды Герой Советского союза Алексей Леонов высоко оценил игру актеров и "Время первых", но отметил, что в реальной жизни "было еще страшнее".
"На самом деле было еще страшнее. Ситуация, которую невозможно в кинематографе воспроизвести. Никогда об этом никто не говорил", — сказал Леонов на показе фильма в Государственной думе.
Он отметил, что люди должны знать, как все было на самом деле. "И после этого фильма, я думаю, что вы понимаете, что это не сел, картошки поел, поздоровался и все", — добавил он.
Леонов отметил блестящую игру актеров картины, которая, по его словам, не вызывает сомнения.
"Образ Сергея Павловича Королева. Я много фильмов консультировал на сегодняшний день. Это, пожалуй, самый лучший образ, который создал (актер Владимир) Ильин. Вот он такой – неожиданный порывистый… Он вел свою линию. И кончилось тем, что он говорит: "Я знал, кого, куда посылать", — отметил он.
Легендарный космонавт также высоко оценил и техническую часть фильма.
В свою очередь режиссер картина Дмитрий Киселев признался, что "Время первых" — это его режиссерский дебют. "Я вижу в нем воспитательный потенциал и просветительный потенциал", — сказал он, добавив, что делал фильм с расчетом на молодую аудиторию.
Продюсер фильма Тимур Бекмамбетов считает, что "Время первых" — это картина, прежде всего, про успех. "Нам всем очень не хватает ощущения успеха. И я думаю, что этот фильм будет долго жить, его будут показывать каждое 12 апреля, потому что этот фильм про успех", — подчеркнул он.
Продюсер и исполнитель главной роли в фильме актер Евгений Миронов поблагодарил за административную помощь в работе над фильмом на всех его этапах спикера Госдумы Вячеслава Володина.