США
13.0413 апреля05:31МСК
USD56.76-0.20
EUR60.26-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Леонов о фильме "Время первых": в реальной жизни было еще страшнее

03:5913.04.2017
014522
Советский космонавт Алексей Леонов . Архивное фото
© РИА Новости. Павел Гайков

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Космонавт, дважды Герой Советского союза Алексей Леонов высоко оценил игру актеров и "Время первых", но отметил, что в реальной жизни "было еще страшнее".

Президент РФ Владимир Путин и ветераны-космонавты Алексей Леонов и Валентина Терешкова во время просмотра художественного фильма Время первых
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин посмотрел фильм "Время первых" в компании легендарных космонавтов
Показ фильма "Время первых" состоялся вечером в Госдуме. Картину посмотрели депутаты, в том числе председатель нижней палаты Вячеслав Володин. В основу фильма положены воспоминания космонавта Алексея Леонова, первого человека, вышедшего в открытый космос. Главные роли в фильме играют Евгений Миронов и Константин Хабенский.

"На самом деле было еще страшнее. Ситуация, которую невозможно в кинематографе воспроизвести. Никогда об этом никто не говорил", — сказал Леонов на показе фильма в Государственной думе.

Он отметил, что люди должны знать, как все было на самом деле.  "И после этого фильма, я думаю, что вы понимаете, что это не сел, картошки поел, поздоровался и все", — добавил он.

Леонов отметил блестящую игру актеров картины, которая, по его словам, не вызывает сомнения.

"Образ Сергея Павловича Королева. Я много фильмов консультировал на сегодняшний день. Это, пожалуй, самый лучший образ, который создал (актер Владимир) Ильин. Вот он такой – неожиданный порывистый… Он вел свою линию. И кончилось тем, что он говорит: "Я знал, кого, куда посылать", — отметил он.

Легендарный космонавт также высоко оценил и техническую часть фильма.

Кадр из фильма «Время первых» (реж. Дмитрий Киселев, 2017)
© Предоставлено: кинокомпания Bazelevs
"Время первых": Миронов и Хабенский впервые вместе. В космосе
"Я когда шел на этот фильм, думаю, в фильме всегда делают героя, полирует его как следует, а потом стыдно жить. А здесь я сказал: "Да вроде бы нормально. Еще хуже было", — добавил он.

В свою очередь режиссер картина Дмитрий Киселев признался, что "Время первых" — это его режиссерский дебют. "Я вижу в нем воспитательный потенциал и просветительный потенциал", — сказал он, добавив, что делал фильм с расчетом на молодую аудиторию.

Продюсер фильма Тимур Бекмамбетов  считает, что "Время первых" — это картина, прежде всего, про успех. "Нам всем очень не хватает ощущения успеха.  И я думаю, что этот фильм будет долго жить, его будут показывать каждое 12 апреля, потому что этот фильм про успех", — подчеркнул он.

Продюсер и исполнитель главной роли в фильме актер Евгений Миронов поблагодарил за административную помощь в работе над фильмом на всех его этапах спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена