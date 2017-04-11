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Культура

Евтушенко похоронили в Переделкино рядом с могилой Пастернака

Сюжет:
Умер Евгений Евтушенко (58)
15:4711.04.2017
(обновлено: 15:51 11.04.2017)
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Гроб с телом Евгения Евтушенко у храма святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкино
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Выдающийся поэт Евгений Евтушенко, скончавшийся 1 апреля, похоронен на кладбище в писательском поселке Переделкино, согласно его последней воле, рядом с могилой Бориса Пастернака.

Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Панихида по поэту: в Москве простились с Евгением Евтушенко
Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он проживал с семьей с 1991 года. В США прощание с поэтом прошло 6 апреля в арт-центре университета Талсы, где Евтушенко работал последние четверть века.

Гражданская панихида, на которую пришли сотни людей, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры РФ Владимир Мединский, глава Роспечати Михаил Сеславинский, первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, прошла в Центральном доме литераторов во вторник.

Голос "оттепели" Евгений Евтушенко
Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра Современник
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Евгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геологов, родители с детства прививали ему любовь к литературе.
Евгений Евтушенко (на заднем плане) с товарищами по студенческой баскетбольной команде. 1948 год
© РИА Новости
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Публиковаться Евтушенко начал с 17 лет, его первое стихотворение напечатала газета "Советский спорт" в 1949 году.
Поэт Евгений Евтушенко на набережной в Гаване. 1960 год
© РИА Новости
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Первая книга стихов "Разведчики грядущего" выходит в 1952 году, и в этом же году его приняли в Союз писателей.
Поэт Евгений Евтушенко (на сцене) читает свои стихи. 1962 год
© РИА Новости. Дмитрий Донской
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В 1963 году Евтушенко прогневал Никиту Хрущева, отдав свою автобиографию для публикации во Франции
Евгений Евтушенко с сыном. 1989 год
© РИА Новости. Валерий Плотников
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в 1991 году поэт заключает контракт с американским университетом в Оклахоме и уезжает с семьёй преподавать литературу.
Евгений Евтушенко на съемочной площадке. 1983 год
© РИА Новости. Петр Петрович Малиновский
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Евгений Евтушенко на съемочной площадке. 1983 год
Евгений Евтушенко в гримерной киностудии Мосфильм
© РИА Новости. С. Соловьев
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Евгений Евтушенко в гримерной киностудии "Мосфильм".
Советский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Советский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко.
Евгений Евтушенко во время выступления на авторском вечере в спорткомплеке Олимпийский. 1983 год
© РИА Новости. Владимир Родионов
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Евгений Евтушенко во время выступления на авторском вечере в спорткомплеке "Олимпийский".
Евгений Евтушенко на международном рок-фестивале в Лужниках. 1989 год
© РИА Новости. Игорь Михалев
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Евгений Евтушенко на международном рок-фестивале в Лужниках в Москве.
Поэт Евгений Евтушенко на XVIII Международном фестивале искусств Славянский базар в Витебске
© РИА Новости. Иван Руднев
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Евгений Евтушенко на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".
Поэт Евгений Евтушенко на открытии собственного музея в Переделкино
© РИА Новости. Илья Питалев
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Евгений Евтушенко на открытии собственного музея в Переделкино, где представлены картины из личного собрания поэта и авторские фотографии, сделанные в разные годы.
Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее
© РИА Новости. Илья Питалев
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Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее.
Президент РФ Дмитрий Медведев во время вручения Государственной премии за 2009 год в области литературы и искусства поэту Евгению Евтушенко. 12 июня 2010
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев вручает Государственную премию за 2009 год в области литературы и искусства Евгению Евтушенко на торжественной церемонии в Кремле.
Поэт Евгений Евтушенко с супругой Марией
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Евгений Евтушенко перед творческим вечером, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Евгений Евтушенко на творческом вечере, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
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Книги. Архивное фото
© Fotolia/ xy
В Москве спрос на стихотворные сборники Евтушенко вырос в пять раз
На кладбище присутствовали только родные и близкие поэта, доступ для посторонних был закрыт.

Выдающийся поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Братская ГЭС", "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.

Жизненный путь Евгения Евтушенко
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Жизненный путь Евгения Евтушенко
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