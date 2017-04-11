В Москве в Центральном Доме литераторов прощаются с Евгением Евтушенко

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Прощание с поэтом Евгением Евтушенко, скончавшимся в США, началось во вторник в Москве в Центральном Доме литераторов (ЦДЛ).

Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он проживал с семьей с 1991 года. В США прощание с поэтом прошло 6 апреля в арт-центре университета Талсы, где Евтушенко работал последние четверть века.

Первыми в Большой зал ЦДЛ прошли супруга и сыновья покойного. Гроб с телом поэта установили на сцене ЦДЛ, большие венки заняли все пространство под сценой. На экране демонстрируются фотографии из семейного архива.

Поклонники творчества выдающегося поэта выстроились в очередь у ЦДЛ.

Гражданская панихида начнется в 11.00. Поэт будет похоронен на Переделкинском кладбище рядом с могилой Бориса Пастернака согласно его воле.

Выдающийся поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Братская ГЭС", "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.

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