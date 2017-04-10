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Культура

Историю спасения блокадного Ленинграда от уничтожения чумой покажут в кино

18:2110.04.2017
(обновлено: 19:04 11.04.2017)
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Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте
© РИА Новости. Борис Кудояров
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Новый российский художественный фильм "Три дня до весны", впервые рассказывающий о предотвращении в годы Великой Отечественной войны попытки гитлеровцев уничтожить население блокадного Ленинграда с помощью бактериологического оружия, станет новым явлением в истории кино о работе отечественных органов госбезопасности во время войны, считает ветеран Службы внешней разведки РФ Виталий Коротков.

Пресс-показ картины, созданной на киностудии "Ленфильм", прошел в понедельник в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Лента посвящена работе советских чекистов, которые сорвали планы немецких спецслужб организовать в Ленинграде эпидемию чумы и тем самым уничтожить его жителей. По словам авторов фильма, сценарий основан на реальных событиях.

"То, что мы сегодня увидели на экране, это совершенно новое среди тех фильмов о войне, которых мы видели немало на протяжении десятилетий. Я посмотрел фильм с большим напряжением", — сказал на пресс-конференции после показа картины Виталий Коротков.

По его словам, фильм поражает глубиной детального рассказа как о личностях защитников блокадного Ленинграда, так и детальным описанием событий того времени.

Картина "Три дня до весны" будет необходима для воспитания подрастающего поколения, отметил Коротков.

Премьера фильма состоится 4 мая в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Блокадный Ленинград
Девушки-бойцы на боевом дежурстве во время блокады Ленинграда
© РИА Новости. Борис Кудояров
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На территории города было сооружено свыше 4100 дотов и дзотов, в зданиях оборудовано 22 тысячи огневых точек, на улицах установлено свыше 35 километров баррикад и противотанковых препятствий. 300 тысяч ленинградцев участвовало в отрядах местной противовоздушной обороны города. Днем и ночью они несли свою вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.
Табличка на доме блокадного Ленинграда
© РИА Новости. Сергей Шиманский
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Противник вел варварские бомбардировки и артиллерийские обстрелы Ленинграда. Всего за период блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб.
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища
© РИА Новости. Борис Кудояров
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Немецкие войска предпринимали многочисленные попытки овладеть городом, но не смогли прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца. Тогда фашисты решили взять город измором. По всем расчетам германского командования, Ленинград должен был стерт с лица земли, а население города умереть от голода и холода.
Скрипачка Галина Баринова в госпитале в блокадном Ленинграде
© РИА Новости. Анатолий Гаранин
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Солистка Московской консерватории Галина Баринова дает концерт в госпитале для раненных бойцов Красной Армии, Ленинград, 1943 год.
Зенитчики у Исаакиевского собора в дни блокады Ленинграда
© РИА Новости. Анатолий Гаранин
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Зенитчики у Исаакиевского собора в дни блокады в Ленинграде.
Ленинградские блокадники в очереди за водой
© РИА Новости. Целик
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В январе 1942 года из-за сильных морозов вышли из строя центральное отопление, водопроводная и канализационная сети. Перестали работать коммунальные предприятия. Жители ходили за водой на Неву, Фонтанку, на другие речки и каналы.
Работа по сохранению памятника Петру I в блокадном Ленинграде
© РИА Новости. Израиль Озерский
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Работа по сохранению памятников в блокадном Ленинграде. Памятник Петру I ("Медный всадник") на Площади Декабристов.
Урожай капусты на огороде у Исаакиевского собора во время блокады Ленинграда
© РИА Новости. Борис Кудояров
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Каждый клочок земли в блокадном Ленинграде был превращен в огород.
Празднование Нового года в детской больнице блокадного Ленинграда
© РИА Новости. Сергей Струнников
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Празднование Нового года в детской больнице Ленинграда во время блокады.
Установка аэростата воздушного заграждения в Ленинграде в дни блокады
© РИА Новости. Борис Кудояров
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Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады.
Пустые залы Государственного Эрмитажа во время блокады
© РИА Новости. Александр Бродский
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Пустые залы Государственного Эрмитажа.
Встреча бойцов двух фронтов во время блокады Ленинграда
© РИА Новости. Семен Нордштейн
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Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции, проведенной советскими войсками 14 января - 1 марта 1944 года. Планы врага уничтожить Ленинград, вынудить оборонявшиеся советские войска к капитуляции потерпели провал.
Люди на Невском проспекте в дни блокады
© РИА Новости. Борис Кудояров
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На Невском проспекте в дни блокады, 1942 год
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