Историю спасения блокадного Ленинграда от уничтожения чумой покажут в кино

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Новый российский художественный фильм "Три дня до весны", впервые рассказывающий о предотвращении в годы Великой Отечественной войны попытки гитлеровцев уничтожить население блокадного Ленинграда с помощью бактериологического оружия, станет новым явлением в истории кино о работе отечественных органов госбезопасности во время войны, считает ветеран Службы внешней разведки РФ Виталий Коротков.

Пресс-показ картины, созданной на киностудии "Ленфильм", прошел в понедельник в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Лента посвящена работе советских чекистов, которые сорвали планы немецких спецслужб организовать в Ленинграде эпидемию чумы и тем самым уничтожить его жителей. По словам авторов фильма, сценарий основан на реальных событиях.

"То, что мы сегодня увидели на экране, это совершенно новое среди тех фильмов о войне, которых мы видели немало на протяжении десятилетий. Я посмотрел фильм с большим напряжением", — сказал на пресс-конференции после показа картины Виталий Коротков.

По его словам, фильм поражает глубиной детального рассказа как о личностях защитников блокадного Ленинграда, так и детальным описанием событий того времени.

Картина "Три дня до весны" будет необходима для воспитания подрастающего поколения, отметил Коротков.

Премьера фильма состоится 4 мая в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.