В Стамбуле выступил Ансамбль имени Александрова

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова дал первый зарубежный концерт после трагедии в небе над Сочи, унесшей жизни 64 артистов. Выступление прошло 8 апреля в стамбульском Концертном зале им. Джемаля Решита Рея, сообщает Sputnik Турция.
В концерте принял участие Народный артист России Иосиф Кобзон, который спел песню "Журавли" в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 артистах Ансамбля. Также в ходе мероприятия коллектив под руководством Геннадия Саченюка почтил память жертв террористической атаки 3 апреля в метро Санкт-Петербурга.
По окончании концерта первый заместитель главы Мэрии Стамбула Ахмет Селамет и глава департамента культуры Абдуррахман Шен вручили Иосифу Кобзону цветы и почетную грамоту. Ансамбль завершил свое выступление исполнением всеми любимой и известной песни "Катюша".