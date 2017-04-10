В Стамбуле выступил Ансамбль имени Александрова

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова дал первый зарубежный концерт после трагедии в небе над Сочи, унесшей жизни 64 артистов. Выступление прошло 8 апреля в стамбульском Концертном зале им. Джемаля Решита Рея, сообщает Sputnik Турция.

Несмотря на акцию протеста, организованную активистами радикальных групп, мероприятие собрало большое количество зрителей. Ансамбль исполнил самые известные песни на русском языке, такие как "День победы", "Амурские волны", "Смуглянка" и "Калинка", а также произведения на турецком языке, в том числе янычарский марш "Мехтер" и композицию в жанре традиционной турецкой баллады-тюркю "Галлиполи".

В концерте принял участие Народный артист России Иосиф Кобзон, который спел песню "Журавли" в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 артистах Ансамбля. Также в ходе мероприятия коллектив под руководством Геннадия Саченюка почтил память жертв террористической атаки 3 апреля в метро Санкт-Петербурга.

© Sputnik/ Tuğba Bolat Выступление ансамбля им. Александрова в Стамбуле

По окончании концерта первый заместитель главы Мэрии Стамбула Ахмет Селамет и глава департамента культуры Абдуррахман Шен вручили Иосифу Кобзону цветы и почетную грамоту. Ансамбль завершил свое выступление исполнением всеми любимой и известной песни "Катюша".