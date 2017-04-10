Украинский сайт "Миротворец" опубликовал данные Стаса Пьехи и Бьянки

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Скандально известном украинский сайт "Миротворец" внес данные российских артистов Стаса Пьехи и Бьянки в "черный список", сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что Пьеха попал в базу, поскольку в 2014 в году посетил Евпаторию, в 2016 году посетил Симферополь, а также приезжал на полуостров в прошлом году на конкурс "Детская Новая волна".

Как сообщает издание, Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, также попала в список из-за "незаконного" посещения Крыма.

Сайт "Миротворец" регулярно публикует данные граждан, которых считает "изменниками ". Так, в "черный список" уже попали имена журналистов, в том числе и иностранных, посещавших ДНР и ЛНР, а также музыкант Михаил Шуфутинский и певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве.