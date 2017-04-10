Фильм "Время первых" стал лидером российского проката

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российский фильм "Время первых" стал лидером проката на этой неделе, заработав за первые выходные 156,5 миллиона рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

Ранее несколько крупнейших сетей кинотеатров обратились в Минкультуры с просьбой не отодвигать на неделю премьеру голливудской картины "Форсаж-8" из-за российского фильма "Время первых", выход которых в прокат совпал. В итоге российский фильм вышел на экраны 6 апреля, а премьеру "Форсаж-8" назначили на 13 апреля.

Фантастический фильм Дмитрия Киселева основан на реальных событиях и рассказывает о первом выходе человека в открытый космос. Подготовка двух советских летчиков Павла Беляева и Алексея Леонова в исполнении Константина Хабенского и Евгения Миронова проходила отнюдь не гладко: за две недели до старта взорвался тестовый корабль, времени на выявление причин не было, и пусть риски огромны, космонавты должны лететь. В космосе летчики сталкиваются со всеми возможными внештатными ситуациями, но не просто выживают, а совершают подвиг — Леонов становится первым человеком, вышедшим в открытый космос, а Беляев смог впервые вручную посадить на землю космический корабль.

На втором месте оказался мультфильм "Босс-молокосос", который продержался в лидерах российского проката две недели. По итогам выходных он собрал 107,3 миллиона рублей, а всего за три недели проката — 1,4 миллиарда рублей. Фантастический фильм "Призрак в доспехах" со Скарлетт Йохансон в главной роли занял третью строчку со сборами в 86,1 миллиона рублей за выходные и в 418,2 миллиона рублей за три недели проката.

Четвертую строку занял мультфильм "Смурфики: затерянная деревня", который заработал в российском прокате 42,6 миллиона рублей в выходные и 196,1 миллиона рублей за две недели.

Замыкает пятерку лидеров триллер Гора Вербински "Лекарство от здоровья" со сборами в 42,1 миллиона рублей за выходные и 168,9 миллиона рублей за две недели проката.