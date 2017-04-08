В Калининграде открылась выставка, посвященная авиаполку "Нормандия-Неман"

КАЛИНИНГРАД, 8 апр — РИА Новости. Постоянная экспозиция под названием "В небесах мы летали одних", посвященная 75-летию образования в годы Втором мировой войны легендарного французского авиаполка "Нормандия-Неман", воевавшего против фашистов, открывается в субботу в музее "Форт №5", который является филиалом калининградского историко-художественного музея.

"В небесах мы летали одних…" — строка из песни "Воспоминание об эскадрилье "Нормандия-Неман", ставшей символом крепкой дружбы советских и французских летчиков, механиков, техников, инженеров, офицеров штаба, которая зародилась в сражениях за правое дело и которую они пронесли через всю жизнь", — рассказали в музее.

Выставка рассказывает о страницах боевого пути авиаполка, связанных с действиями на территории Восточной Пруссии осенью 1944 — весной 1945 годов. Здесь представлены документы и фотоматериалы из фондов Архива внешней политики РФ, Центрального архива Минобороны РФ, Российского государственного архива кинофотодокументов, личного архива семьи генерал-полковника Тимофея Хрюкина, калининградского областного историко-художественного музея.

В годы Второй мировой войны французские летчики из организации "Свободная Франция" сражались на стороне Красной Армии в истребительном авиационном полку "Нормандия-Неман". В составе первой воздушной армии полк прошел боевой путь от Подмосковья до Восточной Пруссии, принял участие в Курской битве, освобождении Белоруссии и Прибалтики, в Восточно-Прусской операции.

В ходе боевых действий на советско-германском фронте Второй мировой войны пилоты эскадрильи "Нормандия-Неман" совершили более пяти тысяч вылетов, провели 869 воздушных боев и уничтожили 273 самолета противника. Летчиками авиаполка стали 97 человек, 42 из них погибли. Четверо асов "Нормандии" — Марсель Альбер, Ролан де ля Пуап, Жак Андрэ и Марсель Лефевр — удостоены звания героев Советского Союза, награды, которая крайне редко вручалась гражданам других стран. Героизм полка был отмечен советскими орденами — Красного Знамени и Александра Невского.

Современная Калининградская область расположена на землях бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии, которая была завоевана советскими войсками в результате Восточно-Прусской наступательной операции во время Второй мировой войны, треть территории которой после окончания войны по Потсдамскому соглашению отошла СССР, остальная часть — Польше.