США
8.048 апреля02:42МСК
USD56.92+0.48
EUR60.57+0.49
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

В Калининграде открылась выставка, посвященная авиаполку "Нормандия-Неман"

01:3308.04.2017
0430
Калининград. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк

КАЛИНИНГРАД, 8 апр — РИА Новости. Постоянная экспозиция под названием "В небесах мы летали одних", посвященная 75-летию образования в годы Втором мировой войны легендарного французского авиаполка "Нормандия-Неман", воевавшего против фашистов, открывается в субботу в музее "Форт №5", который является филиалом калининградского историко-художественного музея.

Участники торжественного митинга, который прошел в рамках российского автопробега Дороги памяти, на кладбище в польском Ольштыне
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Российский автопробег "Дороги памяти" завершился в Польше
"В небесах мы летали одних…" — строка из песни "Воспоминание об эскадрилье "Нормандия-Неман", ставшей символом крепкой дружбы советских и французских летчиков, механиков, техников, инженеров, офицеров штаба, которая зародилась в сражениях за правое дело и которую они пронесли через всю жизнь", — рассказали в музее.

Выставка рассказывает о страницах боевого пути авиаполка, связанных с действиями на территории Восточной Пруссии осенью 1944 — весной 1945 годов. Здесь представлены документы и фотоматериалы из фондов Архива внешней политики РФ, Центрального архива Минобороны РФ, Российского государственного архива кинофотодокументов, личного архива семьи генерал-полковника Тимофея Хрюкина, калининградского областного историко-художественного музея.

Самолеты эскадрильи Нормандия-Неман. Архивное фото
© РИА Новости. РИА Новости
Перейти в фотобанк
Во Франции скончался последний пилот авиаполка "Нормандия-Неман"
В годы Второй мировой войны французские летчики из организации "Свободная Франция" сражались на стороне Красной Армии в истребительном авиационном полку "Нормандия-Неман". В составе первой воздушной армии полк прошел боевой путь от Подмосковья до Восточной Пруссии, принял участие в Курской битве, освобождении Белоруссии и Прибалтики, в Восточно-Прусской операции.

Актер Жерар Депардье. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Собрано около 70% средств на съемки сериала "Нормандия-Неман" с Депардье
В ходе боевых действий на советско-германском фронте Второй мировой войны пилоты эскадрильи "Нормандия-Неман" совершили более пяти тысяч вылетов, провели 869 воздушных боев и уничтожили 273 самолета противника. Летчиками авиаполка стали 97 человек, 42 из них погибли. Четверо асов "Нормандии" — Марсель Альбер, Ролан де ля Пуап, Жак Андрэ и Марсель Лефевр — удостоены звания героев Советского Союза, награды, которая крайне редко вручалась гражданам других стран. Героизм полка был отмечен советскими орденами — Красного Знамени и Александра Невского.

Современная Калининградская область расположена на землях бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии, которая была завоевана советскими войсками в результате Восточно-Прусской наступательной операции во время Второй мировой войны, треть территории которой после окончания войны по Потсдамскому соглашению отошла СССР, остальная часть — Польше.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена