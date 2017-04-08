"Как глоток свежего воздуха": иностранцы о российской анимации

Москва, 8 апр — РИА Новости, Павел Гайков. Восьмого апреля отмечается День российской анимации. 105 лет назад в Москве состоялась премьера, как принято считать, первого отечественного мультфильма и первого в мире кукольного мультфильма "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами" Владислава Старевича.

В начале прошлого века картина произвела фурор во всем мире, и современные продолжатели дела Старевича стараются поддерживать заданные им стандарты. Российскую анимацию и сегодня смотрят и любят во всем мире.

Эпизод мультсериала "Маша и Медведь" "Маша и каша" входит в топ-10 самых популярных роликов на YouTube наряду с клипами Джастина Бибера и Тейлор Свифт. К настоящему моменту он собрал уже свыше двух миллиардов просмотров, около трех миллионов человек смотрят его в интернете на разных языках ежедневно.

В феврале 2017-го в любви к российской анимации призналась голливудская актриса Милла Йовович, дети которой смотрят "Машу" и "Лунтика".

Иностранные зрители отмечают, что Маша порой удивительно точно напоминает им их собственных детей. Им близок юмор российских мультиков и восхищает качество исполнения в лучших традициях советской анимации. Вот, что именно пишут пользователи иностранных ресурсов.

""Маша и Медведь" — потрясающий сериал! Он вызывает смех, с ним учишься новому, в эту пару — Машу и Медведя — нельзя не влюбиться. Сериал напомнил мне мое детство, когда я любил смотреть "Тома и Джерри" и "Утиные истории". Я фанат анимации, но в последние годы не мог найти на ТВ ничего интересного. Этот мультик — как глоток свежего воздуха. Если хотите, это лучший анимационный сериал десятилетия. Желаю успеха "Маше и Медведю" и всем, кто с ним связан. С любовью из Индии". Swati.

"Как человек, выросший на классических русских 2D-мультфильмах, я всегда с подозрением относился к компьютерной анимации, независимо от страны ее происхождения. Так называемая 3D-анимация меня всегда раздражала, кто бы ее ни делал. Но в случае с "Машей и Медведем" я был приятно удивлен качеством анимации и вниманием к деталям. Русские в очередной раз продемонстрировали свое мастерство анимации — в каком бы формате она ни производилась". vawlkee_2000, США.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Bazelevs Distribution Трейлер анимационного фильма "Снежная королева"

"Мы купили нашим внучкам "Снежную королеву" на DVD как приквел к "Холодному сердцу" (мультфильм студии Disney. — Прим. РИА). Они посмотрели его, наверное, раз 20, но он им все еще не надоел. Я сам смотрел его дважды и оба раза с огромным удовольствием". Dave n Linda.

"Одна моя хорошая подруга, восьмилетняя дочка соседей, была фанаткой "Холодного сердца" и решила посмотреть "Снежную королеву", когда я зашел посидеть с ней. Она поставила оценку четыре, не объясняя, почему не пять, но она умная девочка, так что думаю, у нее были на то причины. Она смотрела его не отрываясь, как зачарованная, и я тоже посматривал одним глазом, занимаясь своими делами. Из того, что я увидел, думаю, четыре — подходящая оценка. Здесь все в порядке с качеством анимации и юмора, этот мультфильм держит внимание зрителя, но некоторые шутки не слишком подходят для просмотра совсем маленьким детям". Mike Anderson, Англия.

""Алеша Попович и Тугарин Змей" и "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" – это, правда, отличные мультфильмы! Там очень смешные диалоги, которые понравятся и детям и взрослым. Не понимаю, почему российская анимация почти не популяризируется в мире. Еще один хороший мультфильм — "Карлик Нос". Спасибо нашему национальному ТВ, которое показало все три". Savedanube, Румыния.

"Ирония, воспоминания из детства и классический сказочный сюжет — вот составляющие гарантированного успеха. Это проверенный рецепт, и он по-прежнему работает. Отдельно хочется отметить теплую, дружелюбную, уютную атмосферу "Добрыни Никитича". Вид пропаганды? Безусловно! Но в то же время — признак смелости. Потому что старые предания — это всегда основа хорошего мультфильма, который не оставит равнодушным. Эта история — прекрасный подарок для зрителя любого возраста. Это путешествие в детство, прививка национальных ценностей и просто хорошая работа". Armand, Румыния.

— Мы обсуждаем сегодня "Смешарики. Легенда о золотом драконе". Ты видела до этого этих персонажей?

— Нет.

— Что скажешь о фильме?

— По-моему, он классный.

— Какой фрагмент тебе понравилось больше всего?

— Мне понравилось, как громко я смеялась! Прямо очень громко!

— Смешной мультфильм?

— Да.

— Рекомендуешь его другим детям?

— Да, папочка!

Писатель Джозеф Кори и его дочь Джози, США.