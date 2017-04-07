Морган Фриман против старческой хандры

Москва, 7 апр — РИА Новости, Павел Гайков. В российском прокате стартовал фильм в редком для нашей страны жанре "кино о счастливой старости". "Уйти красиво" — это история "стариков-разбойников". Они решают восстановить социальную справедливость и ограбить банк, который оставил их без пенсии. В процессе один из героев найдет свою любовь, другой наладит отношения внутри семьи дочери, третий бросит вызов запущенной болезни.

Трем исполнителям главных ролей в совокупности больше 200 лет, а самый молодой из них — Морган Фриман — через два месяца отметит свой 80-летний юбилей. Его "подельники" — 84-летний Майкл Кейн, всему миру известный как дворецкий Бэтмена, и 83-летний Алан Аркин, обладатель "Оскара" за роль в относительно недавно вышедшем фильме "Маленькая мисс счастье". В эпизодах можно увидеть звезду "Назад в будущее", 78-летнего Кристофера Ллойда.

Фриман остается невероятно востребованным актером. Каждый год выходит по нескольку масштабных дорогих картин с его участием. Отдельный пласт его фильмов — как раз те самые, о бодрой старости. В "Старперцах" (2013 год) его герой в компании персонажей Майкла Дугласа, Роберта де Ниро и еще одного голливудского ветерана Кевина Клайна отправлялся зажигать на мальчишнике в Лас-Вегас.

До этого был "Рэд" (2010 год) — боевик из жизни нестареющих суперагентов с участием Джона Малковича, Хелен Миррен и Брюса Уиллиса. Еще раньше — "Пока не сыграл в ящик" (2007 год), где его напарником стал Джек Николсон: трогательная история двух пенсионеров, сбежавших из больничной палаты, чтобы осуществить все свои давние мечты.

Все эти фильмы объединяет одно: они о людях, для которых преклонный возраст не просто не стал помехой, а, напротив, помог по-новому осознать себя — да так, что они "дают прикурить" молодым. В каждом из таких фильмов обязательно найдется спесивый и глупый персонаж младшего поколения, которому "отцы" преподадут урок. Да, пусть рука уже не так тверда и старые болячки все более явно дают знать о себе, но эти герои не зря коптили небо долгие годы, ибо житейский опыт и старческая мудрость — бесценны.

© Предоставлено Warner Brothers Кадр из фильма "Уйти красиво"

Фраза "мои года — мое богатство" могла бы стать слоганом к каждой из этих картин. Быть старым — не значит быть бесполезным и беспомощным. Влюбиться по-настоящему, отправиться в кругосветное путешествие, прыгнуть с парашютом, победить в конкурсе, ограбить банк, наконец, – все это можно и после 80-ти, если не падать духом.

У нас такие фильмы тоже снимались, выходили в прокат и пользовались любовью зрителей — было это давно, и закончились они, пожалуй, на "Старых клячах" Эльдара Рязанова. Легендарные советские актеры часто появляются в новом российском кино, но почти всегда — на вторых ролях. Можно вспомнить Олега Табакова в "Кухне в Париже", Владимира Меньшова в "Легенде № 17", Михаила Боярского и Инну Чурикову в "Самом лучшем дне", Леонида Броневого в "Простых вещах".

К ним относятся с огромным уважением и любовью, они служат, как правило, "моральным камертоном" произведения, но неизменно остаются в тени главных, молодых героев. Их место в фильме, в общем-то, соответствует тому, которое занимают родители в жизни среднестатистического посетителя кинотеатров: да, мы их любим больше, чем кого бы то ни было на свете, но основные наши переживания уже связаны не с ними.

© Предоставлено Warner Brothers Кадр из фильма "Уйти красиво"

Это все тот же замкнутый круг, из которого российская киноиндустрия пока не нашла выхода: в кино ходят в основном тинейджеры, поэтому и фильмы снимаются в основном для тинейджеров, поэтому и в кино ходят в основном тинейджеры…

Аудитория старше 35–40 пока инертна, она не рванет в кинозалы в первый же выходной, а пока соберется туда, фильм уже снимут из репертуара. Возрастная аудитория всегда воспринимается профессионалами как "побочная": для них закладывают ностальгический элемент, на нее рассчитывают при производстве фильма-события. Но у нас нет, да и в настоящий момент не может быть снят большой фильм, адресованный именно зрителю старшего возраста.