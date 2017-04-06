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Культура

В Москве прошел концерт в память Эллы Фицджеральд

10:3306.04.2017
(обновлено: 10:34 06.04.2017)
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Фотография джазовой певицы Эллы Фицджеральд с ее автографом. Архивное фото
© Flickr/ guyman22

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Посол США в России Джон Теффт считает, что когда речь заходит о музыке и культуре, русские и американцы могут достигать большего вместе, страны должны создавать больше возможностей, чтобы налаживать двусторонние отношения, в том числе в культурной сфере.

Посол США в России Джон Теффт. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Посол США в России: россияне по-прежнему любят Америку и ее культуру
В среду в резиденции главы американской дипмиссии Спасо Хаус прошел концерт, приуроченный к столетию со дня рождения великой джазовой вокалистки Эллы Фицджеральд.

Открывая концерт, Теффт объявил минуту молчания в память о жертвах взрыва в Санкт-Петербурге.

После этого он рассказал о том, что, несмотря на возникающие текущие разногласия, США и Россия должны развивать культурные взаимосвязи, которые неподвластны политической конъюнктуре.

"Сегодня мы рады принимать у себя удивительный концерт в память об одной из величайших легенд Америки: 25 апреля мы отмечаем столетнюю годовщину рождения Эллы Фицджеральд. Она осветила всех и стала достоянием всего мира. Она начала свой путь малоизвестной вокалисткой в Гарлеме, а затем — сотрудничала с такими звездами, как Эллингтон, Портер и Гершвин", — сказал Теффт.

Он напомнил, что в свое время New York Times, характеризуя творчество Фицджеральд, писала, что она "представляла культурную трансформацию": будучи "черной женщиной, она делала популярными городские песни, в большинстве своем написанные иммигрантами-евреями для национальной аудитории, которая в основном состояла из белых христиан".

"Ее мощный и безупречный голос вдохновлял и сближал людей по всему миру, ее заслуги отмечены и многочисленными наградами Грэмми и, в том числе президентской медалью свободы", — напомнил Теффт.

Чрезвычайный и полномочный посол США в России Джон Фрэнсис Теффт. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Теффт: культурное взаимодействие помогает взаимопониманию США и России
В ходе вечера были исполнены такие знаменитые композиции как "Summertime", "Cheek to Cheek", "Georgia on my mind" и другие песни, которые в свое время прославила Элла Фицджеральд и ее современники. Аккомпанировали американским джаз-вокалисткам Чарини Уэйд, Лакише Джонс и Капитии Дженкинс музыканты из государственного камерного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема — трио Льва Кушнера. Большим сюрпризом для гостей стало присутствие легендарного джазового пианиста Гарольда Марберна, который открыл программу вечера.

"И я хотел бы отметить, что даже в условиях нынешних двусторонних отношений России и США, которые создают много вызовов, мы считаем важным создавать больше возможностей, чтобы наши и другие народы наслаждались компанией друг друга, через диалог наслаждаться тем, что объединяет нас, в том числе общее культурное наследие. И в этом смысле нет лучшего примера таких общих ценностей, чем джаз", — сказал посол США.

По окончании вечера, который венчало исполнение всеми тремя вокалистками песни "Mack the knife", посол США заявил, что "Элла была бы счастлива услышать это". "Когда речь заходит о музыке и культуре, американцы и русские могут делать это хорошо вместе", — отметил Теффт.

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