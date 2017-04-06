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Культура

Нет корсету, да — ботфортам: что носили революционные модницы

09:0006.04.2017
(обновлено: 09:24 06.04.2017)
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Посетители во время осмотра экспозиции выставки Москва. Мода и Революция в Музее Москвы
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 апреля — РИА Новости, Анна Михайлова. От шляпок и туфель до раритетных авто и правительственных декретов — выставка "Москва. Мода и Революция" посвящена не столько нарядам, сколько городу и горожанам, тому, как менялся быт и повседневная жизнь москвичей в переломное для страны время. 

Выставку открыли в Провиантских складах, где и размещается Музей Москвы. Именно этот объект императорские войска оставили последним в столице. Организаторы выставки утверждают, что не дают историческую оценку событиям столетней давности, а лишь хотят показать, как они повлияли на ежедневную жизнь москвичей.

"Музей Москвы в те времена уже существовал: музею недавно исполнилось 120 лет, а 100 лет назад он уже вел летопись жизни города. Мы неспроста охватываем период с 1907 по 1927 год, чтобы показать, как менялся город через моду, повседневность, через обычную жизнь людей разных социальных слоев. Эта выставка про то, как заканчивается одна страна и начинается другая", — говорит Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы. 

© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Генеральный директор Музея Москвы Алина Сапрыкина во время экскурсии на открытии выставки "Москва. Мода и Революция" в Музее Москвы

Выставочное пространство разделено двумя цветами — белым и красным. Историческая кинохроника, музыка и фотографии тех лет наряду с открытками, письмами, книгами, плакатами, удостоверениями, мебелью и автомобилями воссоздают атмосферу начала XX века. 

"Вы видите и Спасскую башню, которая пострадала от артиллерийского огня, и внутренние интерьеры разных зданий в Кремле. То, как ломают памятники и разрушают церкви. Вы видите при этом и самые обычные фотографии из архивов разных семей, где за уютным столом собираются родственники. Вы видите наряжающихся женщин, которые несмотря ни на что хотят быть красивыми", — отмечает Сапрыкина. 

© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Посетительница во время осмотра экспозиции выставки "Москва. Мода и Революция" в Музее Москвы

Помимо 200 экспонатов из фонда Музея Москвы, на выставке представлены 100 платьев из собрания историка моды Александра Васильева. Гардероб женщины в начале прошлого века становился все более функциональным и практичным. Французский модельер Поль Пуаре заставил российских модниц отказаться от жестких корсетов, которые стягивали талию до 50 сантиметров, а развитие общественного транспорта вынудило их ограничить размер шляпок. 

Пока мужчины участвовали в забастовках, осваивали авиацию, открывали Государственную думу, девушки шли учиться, работать, занимались спортом. В годы Первой мировой на волне патриотических настроений московские модницы предпочитали одеваться у русских фабрикантов. Некоторые даже носили наряды с отделкой из бело-сине-красной каймы — в цвет государственного флага. 

© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Посетители во время осмотра экспозиции выставки "Москва. Мода и Революция" в Музее Москвы

Однако самые большие трансформации произошли непосредственно в революционное время. Девушки появились в армии и на флоте, служили в милиции. Им было не до изящных аксессуаров и дорогих тканей. Они носили платья из холста, юбки из солдатского сукна, ситцевые блузки и матерчатые куртки. На ногах — грубые сапоги и резиновые боты. 

Главной приметой нового времени стала красная косынка — символ освобождения женщины и ее равенства с мужчиной в борьбе за революционное дело. 

"Из вещей, которые здесь уникальны, я бы выделил наряд студентки рабфака. Одевались они страшно бедно в первые годы советской власти. Наряд сделан из серой ткани с черными пуговками с красной косынкой и такой же юбкой. Дело в том, что все выкинули эти платья, и оно ценно тем, что дошло до нас из одной рачительной московской семьи. Оно страшненькое, но уникально, потому что такие вещи не найдешь ни на каких аукционах", — объясняет Александр Васильев. 

© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Историк моды Александр Васильев во время экскурсии на открытии выставки "Москва. Мода и Революция" в Музее Москвы

Женственность на время вернулась в моду лишь в начале 20-х, в годы НЭПа. После голода и разрухи Гражданской войны, в стране снова появились ателье и магазины, а модные журналы рекламировали красивую жизнь. Тон задавали звезды немого кино: Вера Малиновская, Белла Белецкая, Анель Судакевич, Ольга Жизнева. Проблема дефицита материалов решалась за счет перешивания платьев дореволюционной эпохи. В классово чуждом "старье" приходилось ходить и кинодивам.

"Здесь есть палантин, который принадлежал Любови Петровне Орловой. Она снималась в нем в фильме 1930-х годов "Цирк". Это горностаевый палантин 1910-х годов, но так как "вхожу в советский магазин, теряю весь адреналин", то ей выдали на Мосфильме наряд более ранний, но зато он выглядел величественно", — рассказывает Васильев. 

© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Посетительница на выставке "Москва. Мода и Революция" в Музее Москвы

Из других знаковых экспонатов выставки — платье гражданской жены Максима Горького, актрисы МХТ Марии Андреевой. В революционных кругах эта незаурядная женщина была известна под именем "товарищ Феномен" за то, что успешно доставала деньги на партийные нужды, в частности через миллионера Морозова. 

Отдельную витрину занимают на выставке предметы из домашних архивов простых москвичей. Содержимое этого стенда будет меняться каждую неделю. Организаторы призывают посетителей, у которых сохранились вещи той эпохи, приносить их в Музей Москвы для участия в выставке. А после ее окончания, 21 мая, эти предметы могут войти в постоянную коллекцию.

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