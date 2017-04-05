Первая Московская биеннале дизайна пройдет 11-15 апреля в ЦДХ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Первая Московская биеннале дизайна — новый масштабный проект, который пройдет в Центральном доме художника с 11 по 16 апреля, охватит все темы и области дизайна: на четырех тысячах квадратных метрах свои работы разместят около 300 его участников, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" руководитель проекта Василий Бычков.

"Новая эпоха дизайна уже наступила. За последние 15 лет российский дизайн накопил практический опыт и существенно эволюционировал. На Первой Московском биеннале дизайна в ЦДХ, выставочная площадь которого составит около 4 тысяч квадратных метров, свои работы покажут 300 участников. Всего будет представлено порядка 700 экспонатов. Это, в частности, промышленный, графический, информационный и средовой дизайн, fashion-дизайн, дизайн торговых пространств", — сказал Бычков.

© РИА Новости. Владимир Трефилов Директор Центрального дома художника, архитектор Василий Бычков на пресс-конференции об открытии первой Московской биеннале дизайна

Он отметил, что первая встреча профессионалов в области дизайна и всех, интересующихся этой тематикой, будет иметь "открытый формат исследования, где будут проходить презентации, встречи, диалоги и взаимодействия всех участников дизайн процесса".

По замыслу организаторов, выставочная площадка ЦДХ превратится в огромную дизайн-лабораторию. "АвтоВАЗ" представит здесь новейшие концепт-кары, гости также увидят трамвай будущего R1 и проекты летающих автомобилей с вертикальным взлетом и посадкой, пилотируемый транспортный корабль нового поколения и многое другое. Впервые на фасаде ЦДХ разместится огромная инсталляция об истории создании самого здания.

МИА "Россия сегодня" представит на Биеннале работы в области информационного дизайна, который является одним из самых влиятельных видов проектного и художественного творчества. Экспозиция раздела расскажет о дизайне сайтов, интерфейсов, игр, систем навигации и многом другом.

"В наше время средства донесения информации изменились и визуальная журналистика стала доминировать. Сейчас пользуется популярностью контент, который вызывает эмоции и рассказывает историю. Яркий тому пример — наш лонгрид про космодром "Восточный". Мы решили рассказать историю, показав путешествие ракеты от завода до космодрома с помощью интерактивной графики и фото", — сказал руководитель дизайн центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным партнером Московской Биеннале Дизайна.