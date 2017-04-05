Организаторы опровергли информацию о переносе Евровидения в Берлин

СТОКГОЛЬМ, 5 апр — РИА Новости, Людмила Божко. Европейский вещательный союз (EBU) опроверг появившуюся информацию о возможном переносе песенного конкурса Евровидение в Германию. Мероприятие пройдет в Киеве.

Ранее издание "Лайф" сообщило, что российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные своими розыгрышами зарубежных политиков, связались с гендиректором EBU от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. Их интересовал вопрос, действительно ли EBU готов применить меры к Украине за отказ пустить на территорию страны российскую конкурсантку Юлию Самойлову. По информации "Лайф", во время разговора с ними Дельтенре якобы сказала, что Киев в последний момент может лишиться права на проведение конкурса и что он может быть перенесен в Германию, в Берлин.

"Конкурс Евровидение пройдет в Киеве", — говорится в официальном комментарии EBU, присланном РИА Новости.

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения. Европейский вещательный союз (EBU) ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения".

В EBU в этой связи пояснили, что предложение выступления по спутниковой связи является "запасным вариантом".

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе Евровидение представителя от России, но только в том случае, если российскую певицу Юлию Самойлову заменит другой конкурсант, не имеющий проблем с украинским законодательством.