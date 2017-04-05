Российские пранкеры разыграли организатора Евровидения

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российский пранкер Владимир Кузнецов сообщил РИА Новости, что он и Алексей Столяров позвонили генеральному директору EBU (Европейского вещательного союза) Ингрид Дельтенре, чтобы задать ей вопросы по поводу Евровидения.

Ранее "Лайф" сообщил, что пранкеры, известные как Лексус и Вован, связались с Дельтерне от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. Их интересовал вопрос, действительно ли EBU готов применить меры к Украине за отказ пустить в страну российскую конкурсантку Юлию Самойлову.

"Мы решили позвонить ей (Дельтенре), потому что это самая топовая новость последнего месяца. В течение дня будут еще материалы", — сказал Кузнецов.

По словам Столярова, которые приводит RT, организаторы Евровидения жестко настроены по отношению к украинским властям и требуют допустить российскую участницу. Как утверждает пранкер, Дельтерне пообещала наложить "очень много санкций на Украину", если это условие не будет выполнено, а сам конкурс могут перенести в Берлин, где "уже все зарезервировано".

При этом реального разговора между EBU и Киевом еще не было, потому что, как считает Столяров, власти Украины не хотят общаться.

Европейский вещательный союз уже опроверг сообщения о возможном переносе Евровидения в Германию. "Конкурс Eвровидение пройдет в Киеве", — говорится в официальном комментарии EBU, присланном РИА Новости.

Россию на Евровидении-2017 должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Однако СБУ запретила ей въезд на Украину на три года из-за того, что она выступала в Крыму.