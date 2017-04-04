Минкультуры и Mail.Ru займутся популяризацией традиций народов России

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Министерство культуры РФ и компания Mail.Ru Group подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает совместную работу по популяризации культурного наследия и традиций народов России.

"Я убежден, что у нас уникальные есть возможности для сотрудничества, мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать отечественные компании в этом сегменте бизнеса. Так что если с вашей стороны будут какие-то идеи, предложения, можете на нас рассчитывать. Мы, конечно, не Минкомсвязи, но тоже кое-что можем", — сказал Мединский на подписании меморандума во вторник.

По его словам, министерство старается плотно работать с соцсетями, в том числе с такими, как "Одноклассники" и "Вконтакте", а также начало сотрудничество с видеоблогерами.

Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев отметил, что компания традиционно поддерживает крупные культурные проекты, и благодаря соглашению их можно будет вывести на новый уровень. "Мы очень рады, что понятия "культура" и "социальные сети" начинают приближаться друг к другу", — добавил он.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, целью меморандума является развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры, создание благоприятных условий для развития личности в интернет-среде, расширение доступа к культурному контенту для интернет-пользователей, а также помощь в распространении такого контента.

В рамках соглашения предполагается разработка совместных специальных проектов, способствующих популяризации культурного наследия и традиций народов России, информационное освещение всероссийских акций, таких как "Библионочь", "Ночь музеев", "Ночь кино" и "Ночь искусств", а также проведение онлайн-трансляций из театров и музеев.