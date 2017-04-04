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Культура

МИД Украины ответит на заявление о возможном отстранении от "Евровидения"

Сюжет:
Запрет на въезд Самойловой на Украину (46)
18:2904.04.2017
025689
Подготовка к церемонии жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве. Архивное фото
© Фото: Stijn Smulders

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что МИД отреагирует на заявление о возможных санкциях в отношении страны, если решение об участии России в "Евровидении" не будет принято в ближайшие недели.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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Ранее гендиректор организаторов конкурса — Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре заявила в интервью изданию Blick, что если решение об участии России в "Евровидении" не будет достигнуто в ближайшие недели, к Украине могут применить санкции: в частности, она может быть временно отстранена от участия в конкурсе. Позднее пресс-служба ЕВС опровергла информацию СМИ о том, что организаторы конкурса рассматривают возможность применить в отношении Украины санкции.

"Отреагирует министерство иностранных дел. Мы действуем в рамках украинского законодательства. К "Евровидению" Украина готовится очень интенсивно", — сказал Гройсман агентству УНИАН.

По его словам, решение РФ отправить на конкурс Юлию Самойлову, которая ранее посещала Крым, является попыткой "дестабилизации".

Исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд на церемонии жеребьевки международного конкурса Евровидение-2017 в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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На уточняющий вопрос, когда будет реакция МИД, Гройсман предположил, что "в ближайшие дни".

В этом году Россию на "Евровидении" должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения. Европейский вещательный союз предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене "Евровидения".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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