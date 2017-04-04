Макаревич объяснил, почему не отменил концерт в день теракта в Петербурге

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российский музыкант Андрей Макаревич объяснил решение провести концерт в Санкт-Петербурге в день теракта в метро тем, что отмена выступления пошла бы на руку террористам. Об этом он написал в Facebook.

Музыкант подчеркнул, что концерт начался с минуты молчания, а программа мероприятия была не развлекательной.

По мнению Макаревича, сегодня в абсолютной безопасности себя не может чувствовать никто, потому что "атакам подвергаются места скопления людей".

"Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверное, станет безопаснее. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен", — написал музыкант.

Концерт Yiddish Jazz состоялся 3 апреля в Петербурге. Некоторые обрушились на Макаревича с критикой за решение не отменять мероприятие в день трагедии.

Ранее в метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне поезда прогремел взрыв. Трагедия унесла жизни 14 человек, еще 49 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".