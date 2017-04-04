Порошенко счастлив тем, что удалось пресечь "провокацию" с Самойловой

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение СБУ о запрете на въезд в страну российской участнице Евровидения-2017 Юлии Самойловой, сообщает "112".

Порошенко заявил, что решение об отправке на конкурс Самойловой было преднамеренным вызовом Украине, на который правительство страны не стало отвечать. По мнению главы Украины, России нужно было не участие в Евровидении, а "провокация".

"Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти этой провокации удалось избежать", — подчеркнул он.

В этом году Россию на "Евровидении" должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.