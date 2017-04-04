Порошенко счастлив тем, что удалось пресечь "провокацию" с Самойловой

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение СБУ о запрете на въезд в страну российской участнице Евровидения-2017 Юлии Самойловой, сообщает "112".
"Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти этой провокации удалось избежать", — подчеркнул он.
В этом году Россию на "Евровидении" должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.