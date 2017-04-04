Бурляев о Тарковском: он жил в двух измерениях

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Народный артист России Николай Бурляев, работавший вместе с Андреем Тарковским, вспоминает, что всемирно известный кинорежиссер был бескомпромиссным, жестким, нетерпимым, но все, кто с ним работал, были влюблены в него, он был примером и как режиссер, и как личность.

Одному из крупнейших кинорежиссеров ХХ века Андрею Арсеньевичу Тарковского 4 апреля исполнилось бы 85 лет. Гениальный художник подарил миру настоящие шедевры — фильмы "Иваново детство", "Андрей Рублев", Солярис", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение". В его картинах снимались известные актеры, в числе которых Николай Бурляев, сыгравший в двух картинах режиссера — "Иваново детство" и "Андрей Рублев".

"Самое главное, что потрясло меня при первом же общении с Андреем Тарковским, и то, что я пронес через всю жизнь, — это ощущение особой великой души этого человека, особенной в том смысле, что он жил в двух измерениях. В яви, общаясь с нами, шутя, играя на гитаре, ухаживая за дамами, и — в другом духовном измерении, куда он имел допуск. Он одновременно кочевал между явью и высшими пределами, где жили образы его фильмов", — рассказал Бурляев.

"В Тарковском была бескомпромиссность, абсолютная. Его отличало то, о чем писала Цветаева — "одна — из всех — за всех — противу всех". Так живут только пророки. Так жил Тарковский, так жил Лермонтов. Это особый крестный путь, за который пророки платят жизнью. Андрей был к этому готов", — отметил он.

По его словам, Тарковский практически никого не признавал в области кинематографа. "Однажды, будучи у меня дома, он сказал фразу, которую я записал: "Уровень режиссуры в мире настолько низок, что подняться над ним не составит никакого труда". Было лишь пять человек, чье творчество было для него приемлемо. Он называл Бергмана, Антониони, Феллини, Довженко с его фильмом "Земля" и Барнета с его картиной "Окраина"", — вспоминает Бурляев.

"Андрей был разным — веселым, озорным, но и жестким, нетерпимым. Он сам говорил: "У меня есть один недостаток — нетерпимость, от которого страдаю я сам и окружающие". Но мы, кто работал с Тарковским — и я, и Толя Солоницын, и Вадим Юсов, принимали от него все, мы были влюблены в него. Он был примером как режиссер и как личность, бескомпромиссный человек, идущий на крест за свои убеждения", — отметил Бурляев.