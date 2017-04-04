Бурляев о Тарковском: он жил в двух измерениях

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Народный артист России Николай Бурляев, работавший вместе с Андреем Тарковским, вспоминает, что всемирно известный кинорежиссер был бескомпромиссным, жестким, нетерпимым, но все, кто с ним работал, были влюблены в него, он был примером и как режиссер, и как личность.
"Самое главное, что потрясло меня при первом же общении с Андреем Тарковским, и то, что я пронес через всю жизнь, — это ощущение особой великой души этого человека, особенной в том смысле, что он жил в двух измерениях. В яви, общаясь с нами, шутя, играя на гитаре, ухаживая за дамами, и — в другом духовном измерении, куда он имел допуск. Он одновременно кочевал между явью и высшими пределами, где жили образы его фильмов", — рассказал Бурляев.
"В Тарковском была бескомпромиссность, абсолютная. Его отличало то, о чем писала Цветаева — "одна — из всех — за всех — противу всех". Так живут только пророки. Так жил Тарковский, так жил Лермонтов. Это особый крестный путь, за который пророки платят жизнью. Андрей был к этому готов", — отметил он.
"Андрей был разным — веселым, озорным, но и жестким, нетерпимым. Он сам говорил: "У меня есть один недостаток — нетерпимость, от которого страдаю я сам и окружающие". Но мы, кто работал с Тарковским — и я, и Толя Солоницын, и Вадим Юсов, принимали от него все, мы были влюблены в него. Он был примером как режиссер и как личность, бескомпромиссный человек, идущий на крест за свои убеждения", — отметил Бурляев.