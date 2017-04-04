В России впервые выйдет книга Тарковского "Запечатленное время"

ФЛОРЕНЦИЯ, 4 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Международный институт имени Тарковского намерен в этом году впервые выпустить в России книгу выдающегося кинематографиста "Запечатленное время", а также переиздать на русском языке его "Дневники", рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости президент института, сын режиссера Андрей Тарковский-младший.

"Хочу издать книгу "Запечатленное время", потому что она пока еще не выходила в России, точнее выходила, но в "пиратском" варианте. Это важно сделать, потому что отец эту книгу постоянно правил. Ее последняя версия была завершена буквально за несколько дней до его смерти, когда он написал главу о "Жертвоприношении". Кстати, первое издание этой книги было осуществлено еще в 1984 году в Лондоне. Теперь же в полном виде она впервые будет опубликована на родине, и, конечно, хотелось бы сделать это в нынешнем году, когда отмечается 85-летие со дня рождения Тарковского", — сообщил он.

По словам главы Международного института имени Тарковского, в России будут также переизданы "Дневники", которые впервые были опубликованы на русском в 2008 году. "Что касается "Дневников", то их русский тираж в 5 тысяч экземпляров, естественно, давным-давно разошелся, и мы готовим сейчас второе дополненное и исправленное издание. Надеюсь, оно также выйдет в свет в этом году", — сказал младший сын кинорежиссера.

Кроме того, в настоящее время также готовятся к изданию детские и юношеские рассказы и стихи, написанные Тарковским еще до поступления во ВГИК. "Он писал маленькие короткие истории, в частности, историю своей поездки в Сибирь, где он решил, что после ухода из Московского института востоковедения ему надо заняться кино. Речь идет о пяти-шести рассказах и стихах, которые вскоре он вообще перестал писать, видимо, потому что не хотел в этом "стыковываться" со своим знаменитым отцом. Но, кстати, там есть несколько стихотворений с правкой Арсения Тарковского, значит, он все-таки давал их ему читать", — отметил Тарковский-младший.

Ранние стихотворения классика мирового кино были впервые изданы во Франции, в декабре прошлого года они вышли в Испании, а вскоре будут опубликованы в Италии. "Безусловно, я хочу выпустить эту книгу в России", — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Международный институт имени Тарковского, главной задачей которого является популяризация творчества выдающегося российского кинорежиссера, был организован в 1987 году. "Инициатором его создания была моя мама Лариса Егоркина-Тарковская, которая до 1998 года и руководила всей его деятельностью, а соучредителями стали близкие друзья отца — режиссеры Робер Брессон и Кшиштоф Занусси, музыкант Мстислав Ростропович и актер Максимилиан Шелл", — пояснил Тарковский-младший.

Институт сохраняет богатейший личный архив Тарковского, который находится под охраной итальянского государства в качестве объекта особо ценного художественного наследия. Частично он хранится в квартире, которую флорентийские власти предоставили знаменитому режиссеру, принявшему решение не возвращаться в Советский Союз, частично — в архивной службе итальянской области Тоскана.

Во вторник, 4 апреля, исполняется 85 лет со дня рождения Андрея Тарковского.