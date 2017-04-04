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Культура

Сын Тарковского рассказал, что перед смертью режиссер задумал фильм об Иуде

08:3804.04.2017
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Кинорежиссер Андрей Тарковский. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Макаров
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ФЛОРЕНЦИЯ, 4 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. За несколько месяцев до смерти Андрей Тарковский обдумывал новый фильм "Страсти" о предательстве Иуды и распятии Христа, сообщил в эксклюзивном интервью РИА Новости сын выдающегося российского кинорежиссера Андрей Тарковский-младший.

"Он всегда был сконцентрирован на своей работе и буквально до самого последнего момента обдумывал новые проекты. Так, летом 1986 года в Анседонии он размышлял над проектом "Страсти". К сожалению, об этом осталось очень мало материалов. Но осталась идея: он хотел снять день предательства и распятия Христа. Много думал о фигуре Иуды, почему он предал, должен ли он был предать, была ли это его судьба или личный выбор", — рассказал младший сын режиссера, уже почти 20 лет возглавляющий Международный институт имени Андрея Тарковского.

Собеседник агентства отметил, что при этом Тарковский рассматривал очень интересные идеи смещения времени и пространства, их взаимоотношения через микромиры, микропейзажи. "Это уже было использовано им в "Ностальгии" и "Сталкере", но, наверняка, могла бы получиться интереснейшая картина. К сожалению, осталось лишь несколько записей об этом, лишь некоторые интуитивные вспышки", — сказал он.

Пятнадцатилетний Андрей вновь увиделся с отцом после четырехлетней разлуки в январе 1986 года, когда после обращения президента Франции Франсуа Миттерана к Михаилу Горбачеву, ему было разрешено выехать в Париж. К тому времени врачи уже поставили классику мирового кино страшный диагноз – рак.

"Тогда считалось, что онкологию хорошо лечат во Франции, и он поехал в Париж. Так что мы встретились во Франции, поскольку он был там на лечении, а потом летом перебрались в Италию, были вместе на Тирренском море в Анседонии. В конце сентября его состояние ухудшилось, и он вернулся в Париж, в клинику. А в декабре 1986 года его не стало", — вспоминал Тарковский-младший.

"В последний год жизни он все больше читал христианскую философию, был христианином, вся проблематика его искусства и поисков была христианской", — подчеркнул сын режиссера. По его словам, это был особый период, когда "отец очень сильно внутренне сконцентрировался, отбросил все лишнее". "Даже его чтение все больше сводилось к русской религиозной философии. Очень много читал Бердяева, Соловьева, Флоренского", — заметил он.

"Отец говорил, что лучше всего смотреть его фильмы глазами ребенка. Ребенок непосредственно воспринимает мир, у него нет никаких заранее выстроенных преград, созданных образованием или жизненным опытом. Ребенок может принять, но может и отторгнуть. Тарковский считал, что его картины нужно смотреть именно таким образом", — заключил сын мастера.

Во вторник, 4 апреля, исполняется 85 лет со дня рождения Андрея Тарковского.

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Культура
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