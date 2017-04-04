Описание всех документов из архива Тарковского станет доступно в 2018 году

ФЛОРЕНЦИЯ, 4 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Международный институт имени Тарковского намерен до конца 2018 года создать полную общедоступную опись архива классика мирового кино и завершить краткое описание всех его документов, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости президент института, сын режиссера Андрей Тарковский-младший.

"Мы надеемся, что до конца 2018 года будет создана полная общедоступная опись архива Тарковского и завершено краткое описание всех его документов. Опись будет находиться в доступе в режиме online, и если исследователь или любой человек, интересующийся творчеством режиссера, захочет ознакомиться с документами, то он сможет сделать запрос и получить от нас такую возможность. В идеале же мы хотели бы создать полную электронную версию всего архива Тарковского, чтобы максимально упростить доступ к его материалам для всех желающих", — рассказал он.

Международный институт имени Тарковского, главной задачей которого является популяризация творчества выдающегося российского кинорежиссера, был организован в 1987 году. "Инициатором его создания была моя мама Лариса Егоркина-Тарковская, которая до 1998 года и руководила всей его деятельностью, а соучредителями стали близкие друзья отца — режиссеры Робер Брессон и Кшиштоф Занусси, музыкант Мстислав Ростропович и актер Максимилиан Шелл", — пояснил Тарковский-младший.

Институт сохраняет богатейший личный архив Тарковского, который находится под охраной итальянского государства в качестве объекта особо ценного художественного наследия. Частично он хранится в квартире, которую флорентийские власти предоставили знаменитому режиссеру, принявшему решение не возвращаться в Советский Союз, частично — в архивной службе итальянской области Тоскана.

По словам сына режиссера, как раз вместе с этой службой институт сейчас осуществляет весьма интересный проект. "Все письма, которые поступали Тарковскому от друзей и почитателей его творчества, — а их было более 1800, — уже отсканированы в одном из лучших вузов Италии — пизанской Scuola Normale. Сейчас там делается краткой описание каждой единицы хранения, и вскоре будет создан специальный интернет-сайт, куда можно будет зайти и познакомиться с этими архивными документами", — отметил он.

Тарковский-младший признался также, что мечтает выпустить на базе материалов отцовского архива уникальную серию книг, каждая из которых будет посвящена одному фильму Тарковского. "Существуют ведь не только сценарий и заявки, есть протоколы обсуждений картины во всех так называемых "редакционных комиссиях" и прочих инстанциях вплоть до политбюро, письма зрителей, то есть огромный массив документов, которые хранятся в различных архивах… Но существует еще множество неопубликованных документов, в том числе фотографии и монтажные листы. И самое главное, что стало бы основой для таких книг, – это никогда не издававшиеся прежде рабочие дневники отца", — сказал он.

Сын режиссера напомнил, что Тарковский по каждому своему фильму вел отдельный рабочий дневник. Например, такой дневник к "Зеркалу" составляет целых три тома, где описано все, что происходило во время каждого съемочного дня, а также масса других подробностей, в том числе, связанных с выбором названия ленты из более чем 150 вариантов.

Во вторник, 4 апреля, исполняется 85 лет со дня рождения Андрея Тарковского.

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