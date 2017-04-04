Иркутской библиотеке присвоили имя Евгения Евтушенко

ИРКУТСК, 4 апр – РИА Новости. Имя Евгения Евтушенко присвоено иркутской библиотеке № 20, мэр города подписал соответствующие документы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

В воскресенье мэр Иркутска Дмитрий Бердников выступил с инициативой присвоить имя уроженца Иркутской области, поэта Евгения Евтушенко одной из библиотек города.

"Решение было поддержано комиссией по городской топонимике и увековечению известных в городе Иркутске людей. Мэр поручил начальнику управления культуры администрации Иркутска в кратчайшие сроки подготовить необходимые документы", — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Евгений Александрович Евтушенко родился 18 июля 1932 года на станции Зима в Иркутской области. Его первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году. В этом же году в возрасте 20 лет Евтушенко стал самым молодым членом Союза писателей СССР. Евгений Евтушенко является автором более 150 книг. Скончался на 85-м году жизни 1 апреля 2017 года.