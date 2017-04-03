Друг семьи Евтушенко назвал дату похорон поэта

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Похороны Евгения Евтушенко состоятся в Переделкино, скорее всего, 11 или 12 апреля, сообщил в понедельник РИА Новости друг семьи поэта Михаил Моргулис.

Евтушенко скончался в субботу на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он жил и работал в последние четверть века.

Моргулис напомнил, что ранее похороны планировались на 9 апреля. "Но это православный праздник — Вербное воскресенье. Поэтому все, скорее всего, будет перенесено на 11 или 12 апреля. Прощание пройдет в Центральном доме литераторов, похороны — в Переделкино", — сказал он.

Моргулис также сообщил, что отпевание Евтушенко по православному обряду пройдет 5 апреля в межконфессиональной христианской церкви университета Талсы. По его словам, "в тот же день отдельная церемония прощания пройдет в департаменте университета, в котором Евтушенко работал 25 лет".