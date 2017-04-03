Кинокомпании подтвердили даты премьер фильмов "Время первых" и "Форсаж-8"

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Фильм "Форсаж-8" выйдет в прокат в России 13 апреля, как изначально планировали прокатчики, а премьера российской фантастической драмы "Время первых" назначена на 6 апреля.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что несколько крупнейших сетей кинотеатров обратились в Минкультуры с просьбой не отодвигать на неделю премьеру голливудской картины "Форсаж-8" из-за российского фильма "Время первых", выход которых в прокат совпал. Фильм о космосе "Время первых" выйдет на экраны 6 апреля. В свою очередь министр культуры Владимир Мединский заявил, что министерство выдаст прокатное удостоверение фильму "Форсаж-8" только после того, как прокатчики договорятся с создателями картины "Время первых" о росписи сеансов на месяц, чтобы российскую ленту увидело максимальное число зрителей.

"Релиз "Форсаж-8" в России состоится 13 апреля", — говорится в сообщении пресс-службы компании Universal Pictures International.

Как уточнили РИА Новости в компании "Базелевс", картина "Время первых" выйдет в российский прокат 6 апреля.