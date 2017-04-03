Московские школьники прочитают свои любимые стихи Евтушенко

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В память о Евгении Евтушенко московские школьники на уроках в понедельник вспомнят биографию поэта и прочтут его стихотворения, с такой инициативой выступили ученики и учителя столичных учреждений, сообщил представитель Молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций Москвы, директор школы №2095 Илья Новокрещенов.

Классик советской и российской поэзии скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

"На уроках, которые пройдут в понедельник, 3 апреля, школьники прочитают любимые стихотворения Евгения Евтушенко", — цитирует Новокрещенова пресс-служба департамента образования Москвы.

Также ассоциация приглашает присоединиться к своей инициативе всех неравнодушных, "кто захочет почтить память великого поэта", и прочитать на каком-нибудь из уроков одно из стихотворений Евтушенко.

"Не обязательно наизусть, и только, если возникнет такое желание. Очень важно, чтобы вся эта инициатива была построена исключительно на добровольной основе", — заключил представитель Молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций Москвы.