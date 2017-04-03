Скончался актер из "Маски-шоу" Сергей Олех

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Актер комедийного жанра Сергей Олех, известный по передачам "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу", умер в возрасте 51 года. Об этом сообщила в Facebook его друг Ирина Медушевская.

По данным издания "Культурометр Одессы", актер находился на лечении в одесской онкологии более года. В конце марта его состояние ухудшилось и родственники собрались перевести его в киевскую клинику, но не успели.

Прощание с артистом состоится 4 апреля в Одессе.

Олех родился 16 мая 1965 года. Окончил Одесский инженерно-строительный институт, где был одним из ведущих актеров студенческой команды КВН. Наибольшую известность ему принесли проекты "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу", "Голые и смешные". Олех также вел свой Youtube канал, где рассказывал анекдоты.