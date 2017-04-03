Медведев поздравил с 80-летием режиссера Марка Розовского

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста, известного режиссера и драматурга Марка Розовского, сообщается на сайте кабмина РФ в понедельник.

"Вам, человеку яркому и многогранному, тесно в рамках одной профессии. Начав свой путь в искусстве в знаменитом студенческом театре МГУ, Вы затем пробовали свои силы на радио, в публицистике и поэзии, музыке и драматургии. И везде добивались успеха, но всё же, главным делом жизни выбрали театр, создав уникальное культурное пространство "У Никитских ворот". Здесь Вы воплощаете оригинальные творческие идеи, импровизируете и экспериментируете, продолжая традиции своих великих учителей Георгия Товстоногова и Олега Ефремова", — говорится в телеграмме.

Медведев отметил преподавательскую деятельность Розовского, воспитавшего, по его словам, целую плеяду блестящих артистов, которым подвластны любые жанры. "И уже более чем три десятилетия радуете нас оригинальными постановками и неожиданными режиссёрскими решениями", — добавил премьер.

Подробную биографию Марка Розовского читайте в справке РИА Новости >>