Марк Розовский в день своего 80-летия представит новый спектакль

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Известный режиссер и драматург Марк Розовский к своему 80-летию приготовил особый подарок, в день рождения 3 апреля юбиляр представит на сцене руководимого им театра "У Никитских ворот" спектакль "Папа, мама, я и Сталин". В этой работе Розовский выступает в двух ипостасях — автора пьесы и режиссера – постановщика, сообщили в пресс-службе театра.

Пьеса "Папа, мама, я и Сталин" написана на основе одноименной книги, вышедшей в свет в 2013 году. Это автобиографическое произведение, созданное на документальной основе — пронзительная история, рассказанная автором подробно и откровенно. Частная история любви и разрыва. Человеческие судьбы, погруженные в самое страшное время, в эпицентр катаклизмов эпохи, несшей распад и гибель.

Книгу и спектакль Розовский посвятил сыну Семену и дочерям Марии и Александре. А эпиграфом взял слова Аристотеля — "Известное известно немногим".

В понедельник, 17 апреля, в театре "Геликон-опера" состоится юбилейный вечер "Розовский — Шоу-80". Место проведения вечера – "Геликон-опера" выбрано не случайно. Ведь впервые спектакли будущего театра "У Никитских ворот" были сыграны на сцене Дома Медика в залах усадьбы Шаховских-Глебовых-Стрешневых, ныне отреставрированных и модернизированных, где недавно открылся один из самых современно оснащенных театров — "Геликон-опера".

В этот вечер юбиляра придут поздравить друзья и коллеги: Максим Дунаевский, Вадим Жук, Тамара Гвердцители, Александр Филиппенко, Борис Львович, Михаил Филиппов и другие.

Состоится также выступление Марка Розовского и труппы театра "У Никитских ворот" с лучшими номерами из музыкальных спектаклей — "Гамбринус", "История лошади", "О, милый друг".