Актрису Елену Воробей не пустили на Украину

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российской артистке Елене Воробей отказали во въезде на территорию Украины. Об этом она рассказала в видеосообщении в Instagram.

"Неприятная история, конечно, не выпустили меня из здания аэропорта. Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались посмотреть классную комедию", — сообщила Воробей.

По ее словам, закон о том, кто "может въезжать в страну, а кто нет", напоминает ей "позорную Берлинскую стену или палестино-израильские отношения".

"Очень жалко зрителей, потому что чиновники, власть – это одно, а люди ни в чем не виноваты. Извините, пожалуйста", — добавила Воробей.

В 2015 году украинские власти составили список российских деятелей культуры, которые могут угрожать национальной безопасности страны. В него попали несколько десятков актеров, режиссеров, композиторов и певцов.