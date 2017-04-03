ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Молодой российский пианист Никита Галактионов начал серию концертов в США, турне по стране он открыл камерным выступлением в Вашингтоне.

Для стартового концерта музыкант выбрал русскую программу. Прозвучали произведения Чайковского, Рубинштейна, Скрябина, Балакирева. Только на бис Галактионов исполнил музыку Листа.

"Концерт был экспериментальным", — сказал его 21-летний исполнитель РИА Новости.

По его словам, состоявшиеся в конце минувшего года первые гастроли по США "показали, что здесь публика приветствует, когда музыкант общается с нею". "Исходя из этого, я написал своего рода сюжет к выбранной программе", — отметил он.

Концерт был организован Американской ассоциацией русских женщин.

Галактионов обратил внимание на "своеобразие американской публики, которое заключается в ее многонациональности". По его словам, "то, что привычно слуху русского человека, совершенно иначе воспринимается людьми, воспитанными в иных музыкальных традициях".

"Я убежден, что по-настоящему русскую музыку может исполнять только тот, кто на ней воспитан. Поэтому в программу моих концертов в Америке включены произведения именно русских композиторов, которые представлены в аутентичном исполнении", — сказал он.

Нынешнее американское турне молодой музыкант продолжит на следующей неделе участием в концертах в посольстве России в Вашингтоне и в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке.

Осенью он вернется в США, чтобы выступить в знаменитом Карнеги-холле в Нью-Йорке, а также на фестивале в штате Северная Каролина.