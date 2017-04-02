Семья Евтушенко ждет заключение о смерти в среду-четверг
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Семья Евгения Евтушенко ожидает медицинское заключение о смерти поэта от властей штата Оклахома в среду-четверг, сообщил в воскресенье РИА Новости друг семьи Евтушенко Михаил Моргулис.
"По американским законам для похорон человека, умершего в США, а также для транспортировки в другую страну необходимо заключение медицинских властей штата, в данном случае Оклахомы. Только что я разговаривал с вдовой Евгения Александровича — Марией Евтушенко. И она мне сказала, что заключение медицинского департамента ждут в лучшем случае в среду-четверг", — сказал Моргулис.
По его словам, "сразу после получения такого документа состоится церемония прощания по православному обряду в межконфессиональной церкви университета города Талса, где работал Евтушенко, на которой будут присутствовать как русские, так и американские друзья". Он предположил, что это может произойти "в четверг-пятницу".
Моргулис также напомнил, что "на 9 апреля намечено прощание с поэтом в Москве".
Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни.
Евгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геологов, родители с детства прививали ему любовь к литературе.
Публиковаться Евтушенко начал с 17 лет, его первое стихотворение напечатала газета "Советский спорт" в 1949 году.
Первая книга стихов "Разведчики грядущего" выходит в 1952 году, и в этом же году его приняли в Союз писателей.
В 1963 году Евтушенко прогневал Никиту Хрущева, отдав свою автобиографию для публикации во Франции
в 1991 году поэт заключает контракт с американским университетом в Оклахоме и уезжает с семьёй преподавать литературу.
Евгений Евтушенко на съемочной площадке. 1983 год
Евгений Евтушенко в гримерной киностудии "Мосфильм".
Советский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко.
Евгений Евтушенко во время выступления на авторском вечере в спорткомплеке "Олимпийский".
Евгений Евтушенко на международном рок-фестивале в Лужниках в Москве.
Евгений Евтушенко на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".
Евгений Евтушенко на открытии собственного музея в Переделкино, где представлены картины из личного собрания поэта и авторские фотографии, сделанные в разные годы.
Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее.
Дмитрий Медведев вручает Государственную премию за 2009 год в области литературы и искусства Евгению Евтушенко на торжественной церемонии в Кремле.
Евгений Евтушенко перед творческим вечером, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
Евгений Евтушенко на творческом вечере, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.