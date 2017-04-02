Моргулис: прощание с Евтушенко в Москве пройдет не раньше чем через неделю

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Прощание с Евгением Евтушенко в Москве состоится не раньше чем через неделю, его похоронят в Переделкино, согласно завещанию, сообщил в субботу РИА Новости друг Евтушенко — писатель и богослов Михаил Моргулис.

"Прощание в Москве будет не раньше, чем через неделю. Евтушенко похоронят в Переделкино, это его завещание", — сказал Моргулис, друживший с поэтом более десяти лет.

"Несколько недель назад мы с Евгением Александровичем вели шутливый разговор, и он мне сказал, что хочет быть похоронен только в Переделкино", — рассказал собеседник агентства.

Моргулис также сообщил, что "отпевание в США пройдет через несколько дней в межконфессиональной церкви университета города Талса (штат Оклахома), где работал Евтушенко". По его словам, "сроки не определены".