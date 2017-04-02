Моргулис: Евтушенко хотел, чтобы между США и Россией была дружба

ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Евгений Евтушенко в последние дни говорил о желании, чтобы между США и Россией установилась дружба, рассказал в субботу РИА Новости друг семьи поэта Михаил Моргулис.

Евтушенко скончался в США в субботу на 85-м году жизни.

"Накануне я с ним разговаривал. Он меня попросил сказать ему что-нибудь важное. Я ему сказал, что он прожил великую жизнь, в которой много сделал для людей, для Бога, праздновал победы духа. А он сказал мне: "Я хотел бы, чтобы между Америкой и Россией воцарился мир, чтобы мы дружили и каждый человек в этих странах был счастлив", — рассказал Моргулис.

Он добавил, что "мы говорили о добре и зле". "Евгений Александрович просил помолиться, я просил Бога проявить милосердие к нему, и если Женя уйдет, чтобы это было без боли. Так и получилось – он отошел на небеса во сне, без страданий", — добавил Моргулис.