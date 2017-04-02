Моргулис: дату прощания с Евтушенко в США назовут в ближайшие сутки

ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Дата прощания с Евгением Евтушенко в США станет известна в ближайшие сутки, сообщил РИА Новости в субботу друг семьи Михаил Моргулис.

"Основное прощание будет в Москве. Но также в городе Талса (штат Оклахома), где он преподавал в университете, будет проведена прощальная служба в православной церкви. Ее дата, скорее всего, станет известна в субботу вечером или в воскресенье утром", — сказал Моргулис.

Евтушенко скончался в США в субботу на 85-м году жизни.