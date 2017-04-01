Конец целой эпохи: в США ушел из жизни поэт Евгений Евтушенко

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Великий классик советской и российской поэзии, выразивший в своих произведениях настроения целой эпохи, человек, который до последних дней был предан творчеству и аудитории, Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

Евтушенко был последним из великих творцов эпохи "шестидесятников", поэтом, прожившим долгий век — гораздо раньше ушли из жизни Белла Ахмадуллина, Роберт Рождественский, Василий Аксенов, Андрей Вознесенский.

Несмотря на здоровье, Евтушенко продолжал творить и путешествовать до последних дней, собирая, как и прежде, огромные залы поклонников, желавших прикоснуться к легенде. Влияние Евтушенко сложно переоценить, ведь все — государственные и культурные деятели, поклонники, близкие люди — единодушны во мнении, что своим уходом поэт ознаменовал конец целой эпохи.

Олицетворение времени

Эпоха 60-х осталась в памяти людей как время небывало мощного влияния литературы и искусства поэзии, и вместе с тем как время очень противоречивое. Евтушенко был человеком своего времени, настоящим олицетворением эпохи, считает директор Литературного музея Дмитрий Бак.

По мнению режиссера Никиты Михалкова, стихи Евтушенко кровно связаны со временем и станут для будущих поколений энциклопедией жизни нашей страны. Он подчеркнул, что многие из произведений поэта "разлетелись на фразы, навсегда запечатлев образ времени, в котором он жил".

"Это большая редкость, когда вырастает новое поколение, которое, может быть, никогда и не видело в глаза человека, но услышав имя и фамилию — Евгений Евтушенко — любой даже малограмотный человек осознает, о ком идет речь", — сказал Михалков РИА Новости.

Режиссер Андрей Кончаловский с великим сожалением заметил, что со смертью Евтушенко "мы лишились большого, разнообразного, противоречивого, обаятельного" поэта.

"Теперь только все, кто понимает русскую словесность, тот, кто умеет еще читать, начнет реально оценивать значение для русской литературы Евгения Евтушенко. Все мелкое, все поверхностное отвалится — останутся его изумительные достижения в области поэзии", — сказал Кончаловский.

Евтушенко был вынужден покинуть Россию, но всегда оставался мысленно оставался со своей родиной, продолжал творить и удивлять до последних дней своей жизни, ни на секунду не забывая о своем высоком предназначении.

"Невыносимое вынес этот человек. Он вынужден был вырвать себя из российской ежедневности, но одновременно ежеминутно оставаясь и душой, и стихами, и делами, и семьей своей дома — в Переделкино, в России, вместе с Машей — женой и спасительницей своей", — сказал народный артист России Вениамин Смехов.

Друг Евтушенко, поэт и литературовед Игорь Волгин рассказал, что поэт принимал активнейшее участие в литературной жизни России, его динамичность потрясала. Он выходил на сцену, собирая огромные залы по всей стране: он нуждался в контакте с аудиторией так же, как и аудитория нуждалась в нем на протяжении многих лет.

Неравнодушный человек

Соболезнования в связи с кончиной Евтушенко выразили также государственные деятели.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования вдове, родным и близким Евтушенко, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что наследие поэта является составной частью российской культуры.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал кончину Евтушенко "огромной утратой" для страны и всех тех, кто "восхищался его произведениями, знал его крылатые фразы и выражения буквально наизусть".

"Он умел находить ключ к душам людей, находить удивительно точные слова, созвучные многим. Мы всегда будем помнить этого великого человека", — написал премьер в "ВКонтакте".

Министр культуры России Владимир Мединский, который "имел большое счастье" быть лично знакомым с Евтушенко, отметил грандиозный талант автора, который появился "на небосводе отечественной литературы и вместе с другими прославленными мастерами слова стал одной из главных ее фигур".

По его словам, Евтушенко заслуженно стал российским классиком — интерес к такому творчеству попросту не может угаснуть, его будут помнить в веках.

Президент СССР Михаил Горбачев сказал, что Евтушенко был поэтом, чьи стихи откликались в душах миллионов людей.

"До конца своих дней он оставался живым, ярким, неравнодушным человеком, гражданином. Встречаясь с ним в разные годы и в разных обстоятельствах, я видел перед собой человека, болеющего за судьбы страны и мира, верящего в добро, ищущего справедливости", — заявил Горбачев журналистам в субботу.

Увековечивание памяти

Память Евтушенко могут увековечить в Москве. В субботу председатель комиссии по культуре в городской думе Евгений Герасимов рассказал РИА Новости, что в московском парламенте могут рассмотреть вопрос о переименовании столичной улицы или сквера в честь поэта.

Председатель комиссии добавил, что совсем недавно совместно с поэтом был основан фонд имени Евгения Евтушенко. "У нас были большие планы", — с сожалением добавил он.

По словам друга Евтушенко Игоря Волгина, летом в России планировалось провести юбилейный фестиваль поэта, приуроченный к его 85-летию. Посетить празднования хотел и сам автор. Волгин признался, что не знает, осуществятся ли теперь планы провести фестиваль, но считает, что его память необходимо почтить и на государственном уровне.

Генеральное консульство России в Хьюстоне обещало оказать содействие в выполнении последней воли скончавшегося в США поэта.