Конец целой эпохи: в США ушел из жизни поэт Евгений Евтушенко

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Великий классик советской и российской поэзии, выразивший в своих произведениях настроения целой эпохи, человек, который до последних дней был предан творчеству и аудитории, Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни от остановки сердца.
Евтушенко был последним из великих творцов эпохи "шестидесятников", поэтом, прожившим долгий век — гораздо раньше ушли из жизни Белла Ахмадуллина, Роберт Рождественский, Василий Аксенов, Андрей Вознесенский.
Несмотря на здоровье, Евтушенко продолжал творить и путешествовать до последних дней, собирая, как и прежде, огромные залы поклонников, желавших прикоснуться к легенде. Влияние Евтушенко сложно переоценить, ведь все — государственные и культурные деятели, поклонники, близкие люди — единодушны во мнении, что своим уходом поэт ознаменовал конец целой эпохи.
Олицетворение времени
Эпоха 60-х осталась в памяти людей как время небывало мощного влияния литературы и искусства поэзии, и вместе с тем как время очень противоречивое. Евтушенко был человеком своего времени, настоящим олицетворением эпохи, считает директор Литературного музея Дмитрий Бак.
По мнению режиссера Никиты Михалкова, стихи Евтушенко кровно связаны со временем и станут для будущих поколений энциклопедией жизни нашей страны. Он подчеркнул, что многие из произведений поэта "разлетелись на фразы, навсегда запечатлев образ времени, в котором он жил".
"Это большая редкость, когда вырастает новое поколение, которое, может быть, никогда и не видело в глаза человека, но услышав имя и фамилию — Евгений Евтушенко — любой даже малограмотный человек осознает, о ком идет речь", — сказал Михалков РИА Новости.
Режиссер Андрей Кончаловский с великим сожалением заметил, что со смертью Евтушенко "мы лишились большого, разнообразного, противоречивого, обаятельного" поэта.
Евтушенко был вынужден покинуть Россию, но всегда оставался мысленно оставался со своей родиной, продолжал творить и удивлять до последних дней своей жизни, ни на секунду не забывая о своем высоком предназначении.
"Невыносимое вынес этот человек. Он вынужден был вырвать себя из российской ежедневности, но одновременно ежеминутно оставаясь и душой, и стихами, и делами, и семьей своей дома — в Переделкино, в России, вместе с Машей — женой и спасительницей своей", — сказал народный артист России Вениамин Смехов.
Друг Евтушенко, поэт и литературовед Игорь Волгин рассказал, что поэт принимал активнейшее участие в литературной жизни России, его динамичность потрясала. Он выходил на сцену, собирая огромные залы по всей стране: он нуждался в контакте с аудиторией так же, как и аудитория нуждалась в нем на протяжении многих лет.
Неравнодушный человек
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования вдове, родным и близким Евтушенко, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что наследие поэта является составной частью российской культуры.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал кончину Евтушенко "огромной утратой" для страны и всех тех, кто "восхищался его произведениями, знал его крылатые фразы и выражения буквально наизусть".
"Он умел находить ключ к душам людей, находить удивительно точные слова, созвучные многим. Мы всегда будем помнить этого великого человека", — написал премьер в "ВКонтакте".
Министр культуры России Владимир Мединский, который "имел большое счастье" быть лично знакомым с Евтушенко, отметил грандиозный талант автора, который появился "на небосводе отечественной литературы и вместе с другими прославленными мастерами слова стал одной из главных ее фигур".
Президент СССР Михаил Горбачев сказал, что Евтушенко был поэтом, чьи стихи откликались в душах миллионов людей.
"До конца своих дней он оставался живым, ярким, неравнодушным человеком, гражданином. Встречаясь с ним в разные годы и в разных обстоятельствах, я видел перед собой человека, болеющего за судьбы страны и мира, верящего в добро, ищущего справедливости", — заявил Горбачев журналистам в субботу.
Увековечивание памяти
Память Евтушенко могут увековечить в Москве. В субботу председатель комиссии по культуре в городской думе Евгений Герасимов рассказал РИА Новости, что в московском парламенте могут рассмотреть вопрос о переименовании столичной улицы или сквера в честь поэта.
По словам друга Евтушенко Игоря Волгина, летом в России планировалось провести юбилейный фестиваль поэта, приуроченный к его 85-летию. Посетить празднования хотел и сам автор. Волгин признался, что не знает, осуществятся ли теперь планы провести фестиваль, но считает, что его память необходимо почтить и на государственном уровне.
Генеральное консульство России в Хьюстоне обещало оказать содействие в выполнении последней воли скончавшегося в США поэта.