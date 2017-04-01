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Культура

Конец целой эпохи: в США ушел из жизни поэт Евгений Евтушенко

Сюжет:
Умер Евгений Евтушенко (28)
23:5901.04.2017
(обновлено: 00:05 02.04.2017)
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Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Великий классик советской и российской поэзии, выразивший в своих произведениях настроения целой эпохи, человек, который до последних дней был предан творчеству и аудитории, Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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"Поэт в России больше, чем поэт". На смерть Евгения Евтушенко

Евтушенко был последним из великих творцов эпохи "шестидесятников", поэтом, прожившим долгий век — гораздо раньше ушли из жизни Белла Ахмадуллина, Роберт Рождественский, Василий Аксенов, Андрей Вознесенский.

Несмотря на здоровье, Евтушенко продолжал творить и путешествовать до последних дней, собирая, как и прежде, огромные залы поклонников, желавших прикоснуться к легенде. Влияние Евтушенко сложно переоценить, ведь все — государственные и культурные деятели, поклонники, близкие люди — единодушны во мнении, что своим уходом поэт ознаменовал конец целой эпохи.

Голос "оттепели" Евгений Евтушенко
Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра Современник
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Евгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геологов, родители с детства прививали ему любовь к литературе.
Евгений Евтушенко (на заднем плане) с товарищами по студенческой баскетбольной команде. 1948 год
© РИА Новости
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Публиковаться Евтушенко начал с 17 лет, его первое стихотворение напечатала газета "Советский спорт" в 1949 году.
Поэт Евгений Евтушенко на набережной в Гаване. 1960 год
© РИА Новости
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Первая книга стихов "Разведчики грядущего" выходит в 1952 году, и в этом же году его приняли в Союз писателей.
Поэт Евгений Евтушенко (на сцене) читает свои стихи. 1962 год
© РИА Новости. Дмитрий Донской
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В 1963 году Евтушенко прогневал Никиту Хрущева, отдав свою автобиографию для публикации во Франции
Евгений Евтушенко с сыном. 1989 год
© РИА Новости. Валерий Плотников
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в 1991 году поэт заключает контракт с американским университетом в Оклахоме и уезжает с семьёй преподавать литературу.
Евгений Евтушенко на съемочной площадке. 1983 год
© РИА Новости. Петр Петрович Малиновский
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Евгений Евтушенко на съемочной площадке. 1983 год
Евгений Евтушенко в гримерной киностудии Мосфильм
© РИА Новости. С. Соловьев
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Евгений Евтушенко в гримерной киностудии "Мосфильм".
Советский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Советский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко.
Евгений Евтушенко во время выступления на авторском вечере в спорткомплеке Олимпийский. 1983 год
© РИА Новости. Владимир Родионов
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Евгений Евтушенко во время выступления на авторском вечере в спорткомплеке "Олимпийский".
Евгений Евтушенко на международном рок-фестивале в Лужниках. 1989 год
© РИА Новости. Игорь Михалев
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Евгений Евтушенко на международном рок-фестивале в Лужниках в Москве.
Поэт Евгений Евтушенко на XVIII Международном фестивале искусств Славянский базар в Витебске
© РИА Новости. Иван Руднев
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Евгений Евтушенко на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".
Поэт Евгений Евтушенко на открытии собственного музея в Переделкино
© РИА Новости. Илья Питалев
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Евгений Евтушенко на открытии собственного музея в Переделкино, где представлены картины из личного собрания поэта и авторские фотографии, сделанные в разные годы.
Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее
© РИА Новости. Илья Питалев
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Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее.
Президент РФ Дмитрий Медведев во время вручения Государственной премии за 2009 год в области литературы и искусства поэту Евгению Евтушенко. 12 июня 2010
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев вручает Государственную премию за 2009 год в области литературы и искусства Евгению Евтушенко на торжественной церемонии в Кремле.
Поэт Евгений Евтушенко с супругой Марией
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Евгений Евтушенко перед творческим вечером, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Евгений Евтушенко на творческом вечере, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
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Олицетворение времени

Эпоха 60-х осталась в памяти людей как время небывало мощного влияния литературы и искусства поэзии, и вместе с тем как время очень противоречивое. Евтушенко был человеком своего времени, настоящим олицетворением эпохи, считает директор Литературного музея Дмитрий Бак.

По мнению режиссера Никиты Михалкова, стихи Евтушенко кровно связаны со временем и станут для будущих поколений энциклопедией жизни нашей страны. Он подчеркнул, что многие из произведений поэта "разлетелись на фразы, навсегда запечатлев образ времени, в котором он жил".

"Это большая редкость, когда вырастает новое поколение, которое, может быть, никогда и не видело в глаза человека, но услышав имя и фамилию — Евгений Евтушенко — любой даже малограмотный человек осознает, о ком идет речь", — сказал Михалков РИА Новости.

Режиссер Андрей Кончаловский с великим сожалением заметил, что со смертью Евтушенко "мы лишились большого, разнообразного, противоречивого, обаятельного" поэта.

Евгений Евтушенко. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Евгений Евтушенко: больше, чем поэт
"Теперь только все, кто понимает русскую словесность, тот, кто умеет еще читать, начнет реально оценивать значение для русской литературы Евгения Евтушенко. Все мелкое, все поверхностное отвалится — останутся его изумительные достижения в области поэзии", — сказал Кончаловский.

Евтушенко был вынужден покинуть Россию, но всегда оставался мысленно оставался со своей родиной, продолжал творить и удивлять до последних дней своей жизни, ни на секунду не забывая о своем высоком предназначении.

"Невыносимое вынес этот человек. Он вынужден был вырвать себя из российской ежедневности, но одновременно ежеминутно оставаясь и душой, и стихами, и делами, и семьей своей дома — в Переделкино, в России, вместе с Машей — женой и спасительницей своей", — сказал народный артист России Вениамин Смехов.

Друг Евтушенко, поэт и литературовед Игорь Волгин рассказал, что поэт принимал активнейшее участие в литературной жизни России, его динамичность потрясала. Он выходил на сцену, собирая огромные залы по всей стране: он нуждался в контакте с аудиторией так же, как и аудитория нуждалась в нем на протяжении многих лет.

Неравнодушный человек

Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Эксперт: Евтушенко стал олицетворением эпохи "оттепели" и шестидесятников
Соболезнования в связи с кончиной Евтушенко выразили также государственные деятели.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования вдове, родным и близким Евтушенко, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что наследие поэта является составной частью российской культуры.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал кончину Евтушенко "огромной утратой" для страны и всех тех, кто "восхищался его произведениями, знал его крылатые фразы и выражения буквально наизусть".

"Он умел находить ключ к душам людей, находить удивительно точные слова, созвучные многим. Мы всегда будем помнить этого великого человека", — написал премьер в "ВКонтакте".

Министр культуры России Владимир Мединский, который "имел большое счастье" быть лично знакомым с Евтушенко, отметил грандиозный талант автора, который появился "на небосводе отечественной литературы и вместе с другими прославленными мастерами слова стал одной из главных ее фигур".

Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Биография поэта Евгения Евтушенко
По его словам, Евтушенко заслуженно стал российским классиком — интерес к такому творчеству попросту не может угаснуть, его будут помнить в веках.

Президент СССР Михаил Горбачев сказал, что Евтушенко был поэтом, чьи стихи откликались в душах миллионов людей.

"До конца своих дней он оставался живым, ярким, неравнодушным человеком, гражданином. Встречаясь с ним в разные годы и в разных обстоятельствах, я видел перед собой человека, болеющего за судьбы страны и мира, верящего в добро, ищущего справедливости", — заявил Горбачев журналистам в субботу.

Увековечивание памяти

Память Евтушенко могут увековечить в Москве. В субботу председатель комиссии по культуре в городской думе Евгений Герасимов рассказал РИА Новости, что в московском парламенте могут рассмотреть вопрос о переименовании столичной улицы или сквера в честь поэта.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Медведев назвал кончину поэта Евтушенко огромной утратой для России
Председатель комиссии добавил, что совсем недавно совместно с поэтом был основан фонд имени Евгения Евтушенко. "У нас были большие планы", — с сожалением добавил он.

По словам друга Евтушенко Игоря Волгина, летом в России планировалось провести юбилейный фестиваль поэта, приуроченный к его 85-летию. Посетить празднования хотел и сам автор. Волгин признался, что не знает, осуществятся ли теперь планы провести фестиваль, но считает, что его память необходимо почтить и на государственном уровне.

Генеральное консульство России в Хьюстоне обещало оказать содействие в выполнении последней воли скончавшегося в США поэта.

Жизненный путь Евгения Евтушенко
Жизненный путь Евгения Евтушенко

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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silanty
Флюгер, всегда колебался с "линией власти".
00:47
02.04.2017
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